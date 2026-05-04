Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar

Irina Columbeanu este studentă la o universitate din New York, unde își dedică cea mai mare parte a timpului studiilor, însă nu ascunde faptul că este atrasă și de modelling, un domeniu în care a început să facă primii pași. În urmă cu aproximativ un an, ea a participat la o prezentare de modă organizată la Cluj-Napoca, experiență care i-a stârnit și mai mult interesul pentru această industrie. Cum a reacționat Irinel Columbeanu când a aflat!

Recent, Irina Columbeanu a atras atenția pe rețelele sociale după o ședință foto realizată în Statele Unite, imaginile fiind apreciate de urmăritori. Cu toate acestea, reacțiile din familie nu au fost la fel de entuziaste.

Ce a spus Irinel Columbeanu despre fiica sa

Tatăl ei, Irinel Columbeanu, și-ar dori ca tânăra să își concentreze energia exclusiv pe educație și să nu fie distrasă de lumea modei. El cunoaște îndeaproape acest domeniu și consideră că poate deveni o piedică în calea obiectivelor academice ale fiicei sale.

Fostul om de afaceri își dorește ca Irina să își construiască un viitor solid în medicină, domeniu în care a investit constant prin educația ei. De-a lungul anilor, aceasta a studiat în instituții private, beneficiind de resursele necesare pentru a performa și a-și construi o carieră stabilă. Ion Cassian, directorul azilului în care trăiește Irinel Columbeanu a povestit care a fost reacția acestuia.

„Irinel vrea ca Irinuca să se concentreze numai pe școală, pe Facultatea de Medicină din America, nu pe lumea modei, pe care o cunoaște, căci și Monica Gabor, fosta lui soție, a fost fotomodel. Vrea ca Irinuca să nu lase școala în urmă, să devină medic. Cât a stat la el, fata a fost la școli private, a investit bani în educația ei, ca să devină cineva în viață”, a spus Ion Cassian pentru click.ro.

Irina reușește să mențină un echilibru între pasiuni și responsabilități. Ea își documentează frecvent rutina zilnică, care include cursuri, studiu individual și activități academice variate. Programul său este unul intens, cu ore de chimie, seminarii dedicate studenților și sesiuni lungi petrecute în bibliotecă.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York! La 8.00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta. Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Apoi am avut engleză și totodată am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, povestea Irina pe rețelele de socializare.

