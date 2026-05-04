Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră

Probleme de sănătate pentru Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Ted Goodman, acesta se află în „stare critică, dar stabilă”. Conform Reuters, nu se cunosc detalii despre afecțiunea pentru care a fost internat, dar nici momentul exact când acesta a ajuns la spital.

Vestea tristă a fost confirmată de Ted Goodman, purtătorul de cuvânt al fostului primar. Acesta susține că Rudy Giuliani luptă pentru sănătatea sa.

Rudy Giuliani, internat în „stare critică”

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o tărie de neclintit, iar acum luptă cu aceeaşi tărie. Vă rugăm să vă alăturaţi nouă în rugăciune pentru primarul Americii, Rudy Giuliani”, a mărturisit Ted Goodman într-un comunicat oficial.

Rudy Giuliani are 81 de ani și a mai fost internat în 2025 în spital, în urma unui accident rutier produs în New Hampshire. Atunci, acesta a suferit „o fractură de vertebră toracică, multiple lacerații și contuzii, precum și leziuni la brațul și piciorul stâng”.

Fostul primar a oprit atunci pentru a ajuta o presupusă victimă a violenței domestice.

„Primarul Giuliani a acordat imediat ajutor şi a sunat la 911”, a precizat Michael Ragusa, agentul de pază de la acea vreme a lui Rudy. „În urma coliziunii, ambele vehicule au ajuns pe banda mediană și au fost grav avariate”, a adăugat poliția.

Rudy Giuliani a fost avocatul lui Donald Trump

În 2020, fostul primar al orașului New York a fost avocatul președintelui Donald Trump, care la acea vreme susținea că alegerile au fost furate. Cei doi au încercat să conteste rezultatul final, care l-a arătat ca președinte al Americii prin vot exprimat pe Joe Biden.

În urma acestui demers, Rudy Giuliani s-a ales cu acuzații penale în două state americane și un proces de calomnie intentat de membrii comisiilor electorale. Fostul primar al New York-ului a negat orice faptă ilegală.

Donald Trump l-a numit, în una din postările sale de pe rețelele sociale, drept „cel mai bun primar din istoria oraşului New York”. Actualul președinte al Americii susține că Rudy a fost tratat nedrept de către partidul democrat.

A devenit „Primarul americii” în urma reacției sale la atacul Al-Qaeda, din 11 septembrie 2001, asupra orașului New York.

