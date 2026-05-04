Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră

Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 11:30
Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră
Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Sursa foto: Profimedia

Probleme de sănătate pentru Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Ted Goodman, acesta se află în „stare critică, dar stabilă”. Conform Reuters, nu se cunosc detalii despre afecțiunea pentru care a fost internat, dar nici momentul exact când acesta a ajuns la spital.

Vestea tristă a fost confirmată de Ted Goodman, purtătorul de cuvânt al fostului primar. Acesta susține că Rudy Giuliani luptă pentru sănătatea sa.

Rudy Giuliani, internat în „stare critică”

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o tărie de neclintit, iar acum luptă cu aceeaşi tărie. Vă rugăm să vă alăturaţi nouă în rugăciune pentru primarul Americii, Rudy Giuliani”, a mărturisit Ted Goodman într-un comunicat oficial.

Rudy Giuliani are 81 de ani și a mai fost internat în 2025 în spital, în urma unui accident rutier produs în New Hampshire. Atunci, acesta a suferit „o fractură de vertebră toracică, multiple lacerații și contuzii, precum și leziuni la brațul și piciorul stâng”.

Fostul primar a oprit atunci pentru a ajuta o presupusă victimă a violenței domestice.

„Primarul Giuliani a acordat imediat ajutor şi a sunat la 911”, a precizat Michael Ragusa, agentul de pază de la acea vreme a lui Rudy.

„În urma coliziunii, ambele vehicule au ajuns pe banda mediană și au fost grav avariate”, a adăugat poliția.

Rudy Giuliani a fost avocatul lui Donald Trump

În 2020, fostul primar al orașului New York a fost avocatul președintelui Donald Trump, care la acea vreme susținea că alegerile au fost furate. Cei doi au încercat să conteste rezultatul final, care l-a arătat ca președinte al Americii prin vot exprimat pe Joe Biden.

În urma acestui demers, Rudy Giuliani s-a ales cu acuzații penale în două state americane și un proces de calomnie intentat de membrii comisiilor electorale. Fostul primar al New York-ului a negat orice faptă ilegală.

Donald Trump l-a numit, în una din postările sale de pe rețelele sociale, drept „cel mai bun primar din istoria oraşului New York”. Actualul președinte al Americii susține că Rudy a fost tratat nedrept de către partidul democrat.

A devenit „Primarul americii” în urma reacției sale la atacul Al-Qaeda, din 11 septembrie 2001, asupra orașului New York.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, replici acide la adresa lui Meghan Markle. Ce a putut spune despre soția Prințului Harry

Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în istorie
Showbiz internațional
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în istorie
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție
Showbiz internațional
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură…
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru...
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
Digi24
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși...
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă ascunsă
Promotor.ro
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Stațiunea unde un turist a plătit doar 12 euro pentru un meniu complet. Ce a inclus prânzul servit
Stațiunea unde un turist a plătit doar 12 euro pentru un meniu complet. Ce a inclus prânzul servit
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în ...
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în istorie
„M-a pregătit pentru asta de când eram mică”. Fiica doctoriței din Oradea, mărturisiri cutremurătoare ...
„M-a pregătit pentru asta de când eram mică”. Fiica doctoriței din Oradea, mărturisiri cutremurătoare după ce mama ei și-a donat organele
Cele 6 cuvinte pe care Gabi Tamaș i le-a șoptit la ureche lui Patrice, în timp ce își lua rămas ...
Cele 6 cuvinte pe care Gabi Tamaș i le-a șoptit la ureche lui Patrice, în timp ce își lua rămas bun de la ea, după ce fusese eliminată de la Survivor. Ceilalți concurenți s-au făcut că nu aud
Vezi toate știrile