Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, de urgență la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier

Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a fost spitalizat după ce a fost rănit într-un accident de mașină în New Hampshire, în acest weekend.

Duminică, șeful echipei de securitate a lui Giuliani, Michael Ragusa, a emis o declarație în care a precizat că fostul primar, în vârstă de 81 de ani, a fost implicat într-un accident rutier sâmbătă seara. Potrivit lui Ragusa, înainte de incident, Giuliani a fost oprit de o femeie care fusese victima unui incident de violență domestică, arată The Guardian.

„Primarul Giuliani a oferit imediat asistență și a contactat 911. A rămas la fața locului până la sosirea ofițerilor de intervenție pentru a se asigura că femeia e în siguranță. În urma acestui fapt, în timp ce se deplasa pe autostradă, vehiculul primarului Giuliani a fost lovit din spate cu viteză mare”, a spus Ragusa.

Rudy Giuliani a ajuns la spital

Giuliani a fost transportat la un centru de traumatologie din apropiere, unde a fost tratat pentru o fractură de vertebre toracice, multiple tăieturi și vânătăi, precum și pentru răni la brațul stâng și picior. Partenerul de afaceri și furnizorul de servicii medicale al lui Giuliani au fost contactați și au ajuns la spital, a spus Ragusa, care a adăugat că Giuliani este „într-o dispoziție bună și se recuperează extraordinar”.

El a continuat spunând că incidentul „nu a fost un atac țintit” și a îndemnat publicul să „se abțină de la răspândirea teoriilor conspirației nefondate”.

Internauții au scris imediat că Giuliani ar fi fost, de fapt, ținta unui atac, însă Ragusa a dezmințit afirmațiile. „Era într-o mașină închiriată, nimeni nu știa că era el”, a transmis acesta.

Giuliani a fost primarul orașului New York din 1994 până în 2001. Ulterior, el a fost avocatul lui Donald Trump, înainte de a fi exclus din barou pentru declarații false pe care le-a făcut despre alegerile prezidențiale din 2020.

În 2023, un juriu i-a ordonat lui Giuliani să plătească 148,1 milioane de dolari către doi foști funcționari electorali din Georgia, după ce acesta i-a acuzat în mod fals că au încercat să fraudeze alegerile din 2020.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner