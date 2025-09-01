Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner

A trecut mai bine de o lună de când Felix Baumgartner a murit. Iubitul Mihaelei Rădulescu și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit cu paramotorul în curtea unui hotel din Italia. De atunci și până acum, fosta prezentatoare TV încă încearcă să se obișnuiască cu gândul că nu își va mai vedea iubitul niciodată. Pentru a-i păstra memoria vie, românca a revenit în România și a participat la unul dintre evenimentele la care ar fi trebuit să fie și sportivul.

Felix Baumgartner a murit pe data de 17 iulie 2025 în timpul unui zbor cu paramotorul, în zona Porto SantElpidio, Itala, unde se afla în vacanță alături de Mihaela Rădulescu, iubita lui. În timp ce plana, aparatul de zbor ar fi avut o problemă tehnică și s-a prăbușit în curtea unui hotel. Potrivit rapoartelor din anchetă, austriacul ar fi avut șansa să își salveze viața, însă nu a mai apcuat să deschidă parașuta de urgență înainte de prăbușire. Impactul a fost atât de puternic, încât salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viața sa – vezi AICI rezultatul autopsiei.

Mihaela Rădulescu a revenit în România

La o lună distanță, în memoria iubitului ei, Mihaela Rădulescu a fost prezentă la unul dintre show-urile aviatice la care ar fi trebuit să participe austriacul. Fosta prezentatoare TV a venit în România și a participat la spectacolul BIAS – Bucharest International Air Show – care a avut loc la Aeroportul Internațional Băneasa – ”Aurel Vlaicu” și Romaero. Aceasta a fost surprinsă într-o fotografie alături de unul dintre membrii staff-ului BIAS. Zâmbitoare, cu ochelari de soare și ținută sport, Mihaela Rădulescu a decis să nu poarte doliu după moartea austriacului și s-a îmbrăcat în culor vii, potrivit spynews.ro.

În urmă cu doar câteva zile, la finalul lunii august, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Și-a deschis sufletul și a ales să le împărtășească prietenilor virtuali o parte din suferința sa. Cu gândul la toate clipele frumoase petrecute alături de Felix Baumgartner, românca și-a amintit de felul în care iubitul ei celebra dragostea și uniunea dintre ei.

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în peropriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni. Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală.

Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor

Motivul pentru care Mihaela Rădulescu n-a primit niciun leu din averea lui Felix Baumgartner. Carmen Harra face dezvăluirea: ”Părinții nu au vrut-o în viața fiului lor”