Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor

Felix Baumgartner, celebrul sportiv cunoscut pentru saltul său spectaculos din stratosferă, a decedat pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, într-un accident tragic cu parapanta motorizată, în apropierea localității Porto Sant’Elpidio din Italia. Evenimentul a șocat lumea sporturilor extreme, dat fiind că Baumgartner se afla într-o plimbare aeriană considerată de rutină, fără semne evidente de risc.

Autoritățile italiene au început imediat ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului. Primele constatări ale anchetatorilor indică faptul că echipamentul utilizat de Baumgartner nu a prezentat probleme tehnice. Motorul și elicea parapantei au fost examinate de un consultant tehnic al Parchetului, care a confirmat că nu a existat nicio defecțiune care să fi condus la prăbușire. Această concluzie a eliminat posibilitatea unui accident provocat de probleme mecanice, ceea ce a dus investigația într-o direcție mai complexă și mai puțin obișnuită.

Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis?

Un element descoperit în cursul autopsiei a fost faptul că Baumgartner a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, semn că sportivul era conștient până în ultimele momente. Medicii legiști au exclus și alte cauze naturale, cum ar fi un infarct sau un accident cerebral, care ar fi putut duce la pierderea controlului asupra aparatului de zbor. Aceste date sugerează că evenimentul nu a fost rezultatul unei incapacități fizice subite și indică faptul că prăbușirea a fost, cel puțin aparent, rezultatul unor circumstanțe externe neprevăzute.

Pe fondul acestor constatări, anchetatorii au început să exploreze și ipoteza implicării unei mâini criminale. În prezent, dosarul a fost încadrați ca omor din culpă, iar autoritățile italiene au planificat o nouă serie de audieri pentru a clarifica toate aspectele incidentului. Această abordare sugerează că nu se exclud elemente de intervenție deliberată sau de neglijență gravă din partea unor terți.

Accidentul survine la mai bine de 15 ani de la faimosul său salt din stratosferă, care a stabilit un record mondial și l-a transformat într-o figură emblematică a sporturilor extreme. La fel ca și în cazul saltului care l-a consacrat, fiecare detaliu al morții sale este analizat cu atenție de experți, însă circumstanțele prăbușirii par mult mai complexe și mai controversate.

