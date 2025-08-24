Motivul pentru care Mihaela Rădulescu n-a primit niciun leu din averea lui Felix Baumgartner. Carmen Harra face dezvăluirea: ”Părinții nu au vrut-o în viața fiului lor”

A trecut o lună de când Felix Baumgartner s-a stins din viață, în urma unui accident tragic. Moartea acestuia a adus multă durere pentru Mihaela Rădulescu, dar și dezvăluiri neștiute despre tensiunile dintre familia sportivului și iubita acestuia. Acum, Carmen Harra face noi dezvăluiri.

Un subiect fierbinte după moarte sportivului a fost averea acestuia, care a ajuns integral la familia lui. Pe de cealaltă parte, Mihaela Rădulescu a primit doar câteva obiecte simbolice. Ei bine, acum Carmen Harra spune că vedeta ar avea dreptul la moștenire, căci ea și Felix își cumpăraseră o casă împreună.

Însă, clarvăzătoarea spune că lupta Mihaelei Rădulescu pentru avere ar fi anevoioasă, mai ales din cauza familiei lui Felix Baumgartner. Se pare că aceștia nu au plăcut-o niciodată pe diva din România.

„Da, probabil că la casă ea are drepturi, însă bătălia e foarte crâncenă, pentru că nu pare nici autoritățile nu sunt de partea ei, dar în special familia e foarte înverșunată contra ei, cred că familia nu a plăcut-o niciodată. Părerea mea este că e bine să se lupte, să încerce. Șansele sunt însă 50-50. Să sperăm însă că se va face dreptate pentru că ea ar fi trebuit să moștenească chiar mult mai mult decât această casă și o bună parte din banii lui Felix trebuiau să meargă de fapt la ea”, a spus Carmen Harra, potrviti romaniatv.ro.

„N-au vrut-o în viața fiului lor”

De asemenea, Carmen Harra mai spune că părinții sportivului nu și-au dorit-o pe Mihaela Rădulescu în viața fiului lor, motiv pentru care i-au creat de-a lungul timpului tot felul de probleme. Tocmai această atitudine i-a și făcut pe cei doi îndrăgostiți să se îndepărteze de aceștia.

„Pur și simplu cred că părinții nu au simpatizat-o niciodată, n-au vrut-o în viața fiului lor și i-au creat tot felul de probleme, de aceea ei cred că au avut o viață retrasă de familie și au trăit doar ei doi și două. Nu s-au văzut prea mult cu familia, iată însă acum oportunitatea lor de a o elimina complet și de a nu o lăsa să primească nimica. Sigur că este foarte nedrept, însă este extrem de greu să te bați cu autoritățile acolo și special cu această familie. Deci să sperăm că ceva pozitiv se întâmplă și pentru ea”, a mai spus Carmen Harra.

