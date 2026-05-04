Stațiunea unde un turist a plătit doar 12 euro pentru un meniu complet. Ce a inclus prânzul servit

De: Elisa Tîrgovățu 04/05/2026 | 11:17
Sursa foto: captura video

Costurile din turismul european se află într-o continuă creștere. Însă un videoclip devenit viral pe TikTok a atras atenția internauților. Turistul britanic Harry Tokky a stârnit numeroase reacții după ce a arătat un prânz complet, servit în stațiunea Benidorm, pentru doar 12 euro, sumă considerată surprinzător de mică în contextul actual al prețurilor din zonele turistice.

Experiența a avut loc la restaurantul Uncle Ron’s, un local popular din zonă, apreciat pentru meniul prietenos cu bugetul și pentru atmosfera relaxată, în stil pub britanic. După apariția clipului pe TikTok, comentariile nu au întârziat să curgă. Mulți utilizatori au fost impresionați de preț, considerând oferta una extrem de avantajoasă și greu de întâlnit într-o stațiune turistică.

Cel mai ieftin prânz din Benidorm

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Harry Tokky se arată complet relaxat și entuziast. El mărturisește că este nerăbdător să afle ce poate savura la o masă de prânz, cu un cost redus.

„Astăzi sunt la Uncle Ron’s, faimos pentru berea sa la doar 1 euro și, probabil, pentru cel mai ieftin prânz de duminică din Benidorm. Ce mai așteptăm? Hai să vedem ce ne oferă această masă de prânz”

Conform relatărilor din videoclip, turistul britanic a comandat un meniu complet format din friptură de pui, cartofi prăjiți și desert. Toate aceste preparate l-au costat nu mai puțin de 12 euro.

Mai mult, el adăugat la nota de plată și o halbă de bere de doar 1 euro. Mulți dintre internauți au catalogat această experiență ca fiind una „aproape incredibil de ieftină” pentru standardele actuale din turismul european.

Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de cei din mediul online

Videoclipul a strâns rapid numeroase reacții în mediul online, unde utilizatorii au început să își împărtășească propriile experiențe sau să își exprime uimirea față de prețul afișat.

Un internaut a povestit că a trecut recent printr-o experiență similară:

„Am fost și eu duminica trecută. A fost absolut delicios. 12 euro pentru un prânz și desert”

Un alt comentariu a întărit aceeași idee, punând accent pe raportul calitate-preț:

„13 euro cu o bere – superafacere!”

Benidorm, stațiunea unde a fost realizată experiența culinară, se află pe coasta mediteraneană a Spaniei și este una dintre cele mai populare destinații turistice din zonă. Orașul este renumit pentru plajele sale întinse, clima plăcută pe tot parcursul anului și viața de noapte foarte activă. Deși are aproximativ 75.000 de locuitori permanenți, în sezonul de vară populația poate crește spectaculos, ajungând chiar și la circa 400.000 de persoane.

Această creștere neașteptată a fluxului turistic a dus la dzvoltarea unei industrii de ospitalitate extrem de competitive. În prezent, restaurantele și pub-urile încearcă să atragă vizitatori prin prețuri rentabile și meniuri la cost redus.

În acest context, restaurantul Uncle Ron’s a reușit să iasă în evidență, fiind ales tot mai des de turiștii care își doresc porții generoase la prețuri accesibile. Localul a devenit astfel o opțiune populară pentru vizitatorii care caută să mănânce bine fără să cheltuiască sume mari în timpul vacanței.

Pe lângă meniurile de neratat, localul plusează și pentru atmosfera relaxată, asemănătoare cu cea din pub-urile britanice. Totodată, muzica live și băuturile se regăsesc la prețuri reduse.

