„M-a pregătit pentru asta de când eram mică”. Fiica doctoriței din Oradea, mărturisiri cutremurătoare după ce mama ei și-a donat organele

Doctorița Daniela Jovrea a continuat să salveze vieți chiar și după ce a murit, iar decizia fiicei sale de a respecta dorința mamei și de a semna pentru donarea de organe a oferit o nouă șansă mai multor pacienți aflați în suferință. Povestea lor devine o lecție profundă despre generozitate, responsabilitate și curaj.

Medicul urolog din Oradea își pregătise familia pentru un astfel de moment dificil, vorbind deschis despre dorința ei ca, în cazul unei tragedii, organele să îi fie donate. Pentru ea, meseria de medic nu însemna doar tratamente și intervenții, ci o misiune care putea continua dincolo de propria existență.

Fiica sa, Brigitta, studentă la Medicină, a avut puterea să respecte această dorință, chiar și într-un moment de durere intensă. În urma deciziei, au fost prelevate ficatul, rinichii și corneea. Două persoane au primit rinichi și au scăpat de ani întregi de dializă, o procedură dificilă și epuizantă.

„Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum, plecând și va salva în continuare. Mama mea pe mine m-a pregătit de când a fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă prin accidentul eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe”, a mărturisit Brigitta, fiica doctoriței.

Organele donate au salvat vieți

Unul dintre pacienți aștepta de șase ani un transplant și aproape își pierduse speranța. Pentru el, intervenția a însemnat o renaștere. Ficatul a ajuns la o pacientă în vârstă de 43 de ani, a cărei stare era critică, fiind dependentă de oxigen și imobilizată la pat. Transplantul i-a oferit o șansă reală la viață.

De asemenea, corneea donată va reda vederea altor două persoane, oferindu-le posibilitatea de a vedea din nou lumea. Impactul acestei decizii depășește cu mult gestul în sine, fiind o este o dovadă că empatia poate schimba destine

