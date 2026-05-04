Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în istorie

Filmul biografic „Michael” al studioului Lionsgate a fost aspru criticat pentru faptul că povestea vieții lui Michael Jackson, Regele muzicii pop, se oprește la turneul „Bad”, din anul 1988. În producție, acuzațiile de abuz sunt evitate. Cu toate acestea, debutul a fost unul spectaculos și a doborât un record, potrivit Screen Rant.

Rolul lui Michael Jackson este interpretat chiar de nepotul acestuia, Jaafar Jackson. Filmul biografic a bifat cel mai bun start din istorie în box office-ul american pentru un film biografic muzical.

Filmul biografic despre Michael Jackson, un succes

Producția a încasat 97,2 milioane de dolari în weekendul de debut. A reușit să depășească recordul în box office pe care Straight Outta Compton l-a deținut – 60,2 milioane.

Potrivit ultimului anunț făcut de studioul Lionsgate, „Michael” a marcat încă o performanță! A trecut de pragul de 300 de milioane de dolari la nivel global, în doar 10 zile de la lansare. „Michael” a depășit recordul filmului biografic „Elvis”, care a reușit să adune încasări de 288,6 milioane.

„Michael”, record în box office

Sumele încasate în ultimele zile de la lansare face ca producția să fie al doilea film biografic muzical care trece de acest prag, după „Bohemian Rhapsody”.

Potrivit criticilor, pelicula despre trupa Queen s-a bucurat de un succes care ar putea fi greu de egalat. „Bohemian Rhapsody” a avut un start lent în box office, cu doar 51,1 milioane în primele zile de la lansare. Cu toate acestea, a reușit să atingă un prag global de 911 milioane de dolari.

Filmul despre viața lui Freddie Mercury a fost vizionat constant în cinematografe, în fiecare săptămână de la lansarea lui. Rămâne de văzut dacă „Michael” va putea egala această performanță rară în cinematografie. Cu toate că experții sunt sceptici, fanii Regelui muzicii pop sunt tot mai interesați despre viața lui Michael Jackson.

Filmul produs de Lionsgate va rămâne unul dintre cele mai profitabile materiale biografice muzicale din lume, și acest lucru se datorează controverselor din jurul artistului, precum și a talentului său de neegalat.

