Când a venit Michael Jackson în România ni s-a părut că s-a deschis cerul. 1992, anul în care Bucureștiul a făcut cunoștință cu planeta pop

Abia ieșită din comunism, obosită, săracă, confuză și încă prăfuită, România anului 1992 a primit primul mare spectacol internațional ca pe o arătare. Michael Jackson venea să cânte pe Stadionul Național dar venea și să confirme, pentru câteva zile, că existăm și noi pe hartă. Privit din 2026, totul pare aproape neverosimil de naiv, de emoționant și, pe alocuri, de comic. Dar tocmai în asta stă frumusețea momentului: pentru o clipă, o țară întreagă a trăit cu senzația că Dumnezeu a coborât din cer, purta pălărie neagră și cămașă roșie.

În 2026, când vezi un star internațional anunțat la București, ridici din sprânceană, verifici prețul la bilete, bombăni pe internet, te plângi de trafic și întrebi dacă există parcare sau golden circle. În 1992, însă, când s-a spus că Michael Jackson va cânta la Stadionul Național, România n-a reacționat ca un public de spectacol ci ca un popor lovit de revelație.

Luam atunci contact direct cu Occidentul pop, în varianta lui cea mai spectaculoasă, mai strălucitoare și mai inaccesibilă. Eram la doar câțiva ani după comunism, într-o țară cu lipsuri, cu oameni care încă numărau banii cu grijă și cu instituții care încercau să pară moderne din văruieli proaspete și improvizații eroice. Și, dintr-odată, peste tot acest decor al tranziției, a aterizat ideea că vine Michael Jackson.

Nu „un artist străin”, nu „un concert mare”. Nu. Michael Jackson. Omul care, în imaginarul public al vremii, nu părea om. Părea altceva: un amestec de superstar, basm, televiziune color și miracol logistic.

Febra pregătirilor

Pregătirile pentru concert au avut un aer glorios și puțin caraghios, exact cum se întâmplă când vrei să impresionezi musafirii și, cu zece minute înainte să sune la ușă, încă repari ceva la baie.

Scena era în fază de finalizare, urmau să fie montate instalațiile de sonorizare și lumini, plus cele trei ecrane uriașe. În centrul terenului fusese ridicat turnul mixerului, cu un podium mic la bază, locul de unde aveau să poată fi zăriți invitații megastarului. Acoperișul scenei urma să fie înălțat cu două instalații cu cremalieră, într-o demonstrație tehnică ce trebuie să fi părut desprinsă din NASA pentru spectatorul român al începutului de deceniu.

Gazonul stadionului urma să fie protejat cu șase platforme din lemn, artificiile sosiseră din Germania, iar pentru ca nimic să nu ia foc, toate materialele scenei și panourile publicitare au fost tratate împotriva incendiilor. Brigada de Pompieri a Capitalei mobilizase 4-5 autospeciale, dar există un detaliu absolut splendid prin absurditatea lui birocratică: responsabilitatea pompierilor români se oprea la bara metalică ce delimita scena. De acolo încolo începea, probabil, teritoriul sacru al lui Michael.

Administrația stadionului făcea în paralel lucrări de ultim moment: repara gradenelor rupte și vărui grupurile sanitare. Cu alte cuvinte, România îl aștepta pe cel mai mare star pop al lumii în stilul ei clasic: cu emoție sinceră, improvizație de șantier și miros proaspăt de var.

„Dangerous” pe Intercontinental și speranța națională că nu bate vântul

Bucureștiul nu s-a mulțumit să pregătească doar stadionul. A vrut să se și îmbrace de sărbătoare. Pe fațada hotelului Intercontinental a fost montat un panou uriaș reprezentând coperta albumului Dangerous, realizat de studenți în an terminal de la Arhitectură. O echipă de cățărători l-a prins în mare viteză, iar presa vremii nota cu o sinceritate minunată că există totuși pericolul să cadă dacă se intensifică vântul.

Așa se scria atunci despre megaspectacol: undeva între adorație globală și rugăciunea locală ca bannerul cu Michael Jackson să nu se prăbușească peste oraș. Să sperăm, se spunea cu umor, că vântul nu va fi „dangerous”. România făcea marketing internațional cu sufletul la gură și cu sârmă, la propriu sau la figurat.

România îl primește pe Michael cu pompieri, antitero, Mercedesuri blindate și o femeie la șefia pazei

Dincolo de spectacol, întreaga operațiune de securitate a fost tratată ca un amestec de vizită de stat, operațiune militară și revelație pop. Serviciile de pază erau coordonate de o femeie din Germania, Monica Palmas, detaliu remarcat atunci ca un fapt inedit. Presa avea „parbrize” speciale, adică legitimații pentru mașini, dar în stadion urmau să intre doar 100 de autoturisme.

Președinția primise gratuit zece bilete, la fel și cele două Camere ale Parlamentului, deși nu se știa cine exact urma să meargă. România nu aflase încă oficial care demnitari sunt fani Michael Jackson, dar parcă îi și vezi, severi în public și curioși în privat, întrebând discret dacă se aude bine de la lojă.

Totul era dublat de măsuri excepționale. Peste o sută de membri ai personalului străin erau cazați la hotelul Olimpic. La stadion se anunța percheziție corporală la intrare. Forțele de poliție și jandarmi urmau să asigure zona din jurul stadionului. Iar în jurul întregii vizite plutea acel tip de gravitate românească în care și spectacolul pop devine dosar de importanță națională.

Conferința de presă la 23 de grade fixe, în România care încă trăia din improvizații

Una dintre cele mai savuroase secvențe ale întregii povești rămâne pregătirea conferinței de presă. Firma Salto urma să găzduiască evenimentul la Casino Victoria, iar organizatorii trebuiau să respecte 11 clauze de protocol. Cea mai greu de îndeplinit: menținerea unei temperaturi constante de 23 de grade Celsius în sală.

Aici apare unul dintre contrastele definitorii ale epocii. România abia ieșită din comunism, țară în care destule lucruri mergeau șchiop, se mobiliza să livreze constanță termică de 23 de grade pentru Michael Jackson. E posibil ca jumătate din București să nu fi avut confortul ăsta în propriile case, dar pentru vedetă se încerca imposibilul.

Presa urma să primească și cocktail. Conferința trebuia să dureze exact o oră. Se vorbea chiar despre posibilitatea ca Michael să cânte alături de un cor de 50 de copii. În fundal rămânea o parte din decorul de la cabaretul „Bonsoir București”, iar gazdele sperau să-i ofere starului și un mic omagiu artistic, inclusiv un moment cu o cântăreață de culoare într-un stil apropiat de Whitney Houston.

Totul avea aerul unei Românii care voia cu disperare să arate că știe regulile jocului internațional, chiar dacă uneori le înțelegea în cheie ușor teatrală. Nu doar că venea Michael. Trebuia și să vadă că noi avem protocol, cocktail, temperatură setată și respect artistic.

Vizita la Leagănul „Sfânta Ecaterina”, copiii, „Heal the World” și protocolul fără fonduri de flori

Într-o altă secvență de epocă, Michael urma să viziteze Leagănul de copii „Sfânta Ecaterina”, lângă Arcul de Triumf. Instituția avea 450 de copii, cu vârste de la câteva săptămâni la trei ani, iar programul intern fusese adaptat pentru vizită: li se schimba până și somnul de prânz.

Se pregătise un mic moment artistic: copii cu măști care dansau pe muzica lui, decoruri cu postere și păpuși, cor care urma să cânte „Heal the World”, plus inaugurarea unui teren de joacă realizat cu fonduri legate de fundația starului. Circulau și zvonuri despre prezența lui Ion Iliescu.

Un detaliu tulburător și foarte românesc apare aici: nu se vor oferi cadouri, nici măcar flori, pentru că instituția nu are fonduri de protocol. Aici, din toată febra mondială, iese la suprafață România reală. O țară care face eforturi imense să participe la spectacolul global, dar în care un leagăn de copii nu-și permite un buchet pentru musafirul planetar.

Sosirea: delir la Otopeni și polițiști fascinați

Momentul sosirii la București a produs isterie în forma ei cea mai pură. La Otopeni erau circa 300 de polițiști, aproape tot atâția membri ai trupelor antiteroriste, 16 motociclete și 9 automobile speciale. Către ora 16 se adunaseră deja peste 2.000 de tineri, iar entuziasmul creștea cu fiecare apariție de mașină neagră.

Apariția unui Chevrolet strălucitor folosit de o echipă de filmare a produs deja primele simptome de nebunie. Apoi au venit cele trei Mercedesuri 500 SEL, negre, cu geamuri blindate. La 16:35 apare Marcel Avram și intră în mecanismul ultimelor pregătiri. La 16:55, fanii rup rândurile și împing cordoanele.

Și aici apare una dintre cele mai frumoase observații de epocă: ordinea publică nu e că nu și-ar fi făcut datoria, dar parcă se contaminase și ea de bucurie. Cu alte cuvinte, până și polițiștii români erau fanii lui Michael Jackson.

Jetul alb aterizează la 17:57 și se oprește în fața salonului oficial la 18:06. Marcel Avram urcă la bord. După câteva secunde care celor de jos li s-au părut decenii, Michael apare în ușă. Imaginea era perfectă: pălărie neagră, ochelari negri, cămașă roșie aprinsă, pantaloni și pantofi negri, curea cu pafta strălucitoare, şuvițe rebele. Exact așa cum trebuia să arate o minune.

Distanța până la mașină, vreo 75 de metri, a fost parcursă pe jos, printre urlete și flori. România întreagă pare că a vrut, în acele două minute, să-l atingă, să-l confirme, să nu-l lase să fie doar televizor.

Loredana Groza, Oana Roman și performanța supremă: au urcat în avionul lui Michael

Orice mitologie serioasă are și capitolul ei de privilegii fabuloase. Două admiratoare au reușit performanța aproape supraomenească de a urca în avionul cu care a venit Michael Jackson la București: Loredana Groza și Oana Roman, fiica lui Petre Roman. Ba chiar s-au așezat, pe rând, pe scaunul vedetei.

E greu de explicat astăzi cât de gigantic părea un astfel de detaliu. Nu era doar o întâlnire. Era echivalentul cultural al atingerii relicvei. În 1992, simplul fapt că ai stat pe scaunul pe care a stat Michael Jackson se apropia de materia legendei. Astăzi ar fi un story. Atunci era un eveniment de povestit ani întregi.

Concertul și România care intră, în sfârșit, în direct

În deschiderea concertului urma să cânte SNAP, aproximativ 50 de minute, înainte ca marele spectacol să înceapă, între 19:00 și 20:00. La stadion, totul se pregătea cu tensiune și solemnitate. Se instalau schelete fosforescente pline cu mecanisme sofisticate, se lucra la lumini, la ecrane, la grupurile sanitare, la securitate.

Concertul lui Michael Jackson la București a înregistrat și o premieră majoră: a fost primul spectacol din cariera lui transmis în direct. Pentru România, asta a însemnat dublu. Nu doar că îl primea pe Michael. Îl primea într-un moment istoric care devenea important și pentru el.

La show s-au înregistrat aproximativ 300 de persoane leșinate, jumătate din media obișnuită la concertele lui Michael Jackson, după cum se nota sec. Doar trei internări. Formulare rece, cifre reci, dar sub ele pulsează imaginea unei țări care a trăit concertul ca pe o transă. În 2026, asta ar genera meme-uri și glume despre hidratare dar în 1992, era dovada că lumea a simțit până la capăt.

Președintele Iliescu, uniforma de gardă și Bucureștiul care tratează starul ca pe un șef de stat

Michael Jackson s-a întâlnit și cu președintele Ion Iliescu. A fost primit la Cotroceni, în Salonul Ambasadorilor, însoțit de Marcel Avram și Paul Opriș. A primit în dar o uniformă de protocol a regimentului de gardă și o sculptură realizată de Alexandru Ghilduș. Marcel Avram a primit și el o sculptură. Președintele l-a plimbat prin Palatul Cotroceni și i-a adresat aprecieri.

Scena este magnifică în felul ei. România avea alegeri, frământări, sărăcie, tensiuni, dar găsea timp și resurse simbolice să-i ofere lui Michael Jackson uniformă de gardă. Ca și cum statul însuși ar fi vrut să intre, puțin, în filmul american.

Michael și poliția română: uniformă de căpitan, onorul a 1000 de oameni și clipul neașteptat

Un alt episod uluitor: înainte de plecare, Michael Jackson a vrut să cunoască o parte dintre polițiștii care îi asiguraseră protecția. Întâlnirea a avut loc pe stadionul Tineretului, unde peste 1000 de polițiști i-au dat onorul. I-au oferit o uniformă completă de căpitan de poliție, pe care starul a îmbrăcat-o imediat. A comandat apoi, împreună cu generalul-maior Niculae Nițu, efectivele și a trecut printre coloane, salutând regulamentar. A și alergat câteva sute de metri alături de polițiștii români, reușind, cum era și de așteptat să îi depășească fără probleme.

Tehnicienii lui filmau totul pentru un clip. Din nou, realitatea românească întrece orice satiră. Michael Jackson, star global, îmbrăcat în uniformă de căpitan de poliție român, trecând printre coloane de agenți care îi dau onorul. În alt context, ar părea o farsă. La București, în 1992, a fost știre.

Plecarea: după minune, întoarcerea la noi înșine

Și apoi, inevitabil, a venit plecarea. Momentul acela special românesc în care se termină spectacolul și rămân în urmă cablurile, praful, oboseala și sentimentul ușor rușinat că ai fost foarte fericit.

Pe 2 octombrie 1992, la ora 15:29, Michael Jackson a părăsit România de pe Aeroportul Otopeni, cu același avion cu care venise. Un jet britanic cu doar 10 locuri, comod, dar nu extravagant, pus la dispoziție pe durata turneului. Echipajul era compus din comandantul David Ray, copilotul Michael Lawton și însoțitoarea de bord Helen Lowey. Piloții spuneau despre Michael că este un pasager amabil, care uneori intră în cabina de pilotaj ca să se intereseze de traseu și condițiile de zbor.

Pentru zborul București-Istanbul, prin grija companiei LAR, s-a comandat meniul de la restaurantul Elite, pentru Michael și însoțitorii săi: suc proaspăt de portocale, lapte rece, coș imens cu fructe, 12 pungi de cartofi prăjiți, 45 de porții de unt, 36 de bucăți de pui prăjit, file de porc la grătar cu sos de scoici și piper, 8 porții de sturion la grătar și legume proaspete ambalate în folie. Pare mai degrabă inventarul unei nunți ușor confuze decât masa unei vedete mondiale, dar tocmai asta îi dă farmec.

Toți oficialii români se declarau mulțumiți. Nu se primise niciun reproș. Dimpotrivă, se transmise mulțumiri pentru protecția impecabilă și liniștea odihnei. Organizatorii subliniau că nu și-au propus să facă bani, că prețul biletelor fusese gândit să fie accesibil, nu neapărat rentabil. Numai motorina consumată în pregătiri fusese de 30 de tone.

La 15:20, convoiul lui Michael a sosit la aeroport precedat de poliție și motocicliști. Starul, în aceeași uniformă stilistică deja legendară, a coborât, a salutat câteva sute de tineri veniți să-și ia rămas bun, a urcat scările avionului și, la 15:29, a dispărut înăuntru. După câteva manevre, la 15:35, avionul a decolat.

Și gata. S-a închis paranteza.

După Michael, iarăși România

Asta e poate partea cea mai frumoasă și mai tristă a poveștii. După câteva zile în care țara s-a simțit conectată la centrul lumii, totul s-a terminat. TIR-urile cu scena au pornit spre Giurgiu și apoi spre Bulgaria, în drum spre Turcia. Personalul străin a plecat. Bagajele au dispărut. Artificiile au rămas amintire. Orașul și-a strâns decorul.

Noi ne-am întors la ce eram: o Românie obosită, săracă, improvizată, dar care avusese o clipă de splendoare. O țară în care un concert devenise mai mult decât muzică: devenise probă de existență.

În 2026, astfel de lucruri ni se par normale. Vin artiști, pleacă artiști, facem poze, comentăm pe rețele, ne certăm pe organizare și trafic, apoi uităm repede. În 1992, nimic nu era banal. Nici bannerul uriaș de pe Intercontinental. Nici temperatura de 23 de grade de la conferință. Nici copiii cu măști de la „Sfânta Ecaterina”.Nici polițiștii care, în adâncul lor, păreau și ei vrăjiți.

Michael Jackson a fost adus să ne arate, pentru o seară, cum arată lumea mare atunci când intră peste tine în casă. Și, pentru câteva zile, România chiar a crezut că face parte din ea.

Iar când a plecat, ne-a lăsat exact acolo unde eram, doar că puțin mai amețiți, puțin mai visători și, poate, puțin mai triști. Ca după orice minune scurtă, care se termină înainte să apuci să înțelegi pe deplin că a fost reală.

