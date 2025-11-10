Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal + când va fi lansat

Vești mari pentru fanii lui Michael Jackson! Primul trailer al filmului despre viața regelui muzicii pop a fost lansat. Rolul principal va fi jucat chiar de Jaafar Jackson, nepotul starului. Află mai multe detalii în articol!

Filmul se numește „Michael” și este realizat de Antoine Fuqua, iar personajul lui Michael Jackson va fi jucat de nepotul acestuia. Oamenii îl vor putea vedea pe starul pop în tinerețe, alături de familie, în studio, dar și pe scena care aduna milioane de oameni.

A fost lansat primul trailer despre viața lui Michael Jackson

Fanii așteaptă de mult filmul biografic. Proiectul despre viața legendarului artist a fost dezvoltat încă din anul 2019, dar a fost amânat de mai multe ori. Într-un final, filmul „Michael” va fi lansat în cinematografele din Statele Unite pe data de 22 aprilie 2026.

Biografia se concentrează pe anii din tinerețea regelui muzicii pop și pe începutul carierei sale. Aspectele controversate din viața artistului au fost cenzurate, în cele din urmă, și este posibil să apară într-o continuare, conform presei străine.

„Nu încercăm să proclamăm nevinovăţia lui Michael. Obiectivul este să spunem povestea lui Michael. Care a fost parcursul său? Cine era el?”, a declarat avocatul.

Antoine Guqua a mărturisit că a inclus atât partea bună, cât și cea rea din viața lui Michael Jackson. Prin urmare, fanii vor putea să își tragă singuri concluziile.

„Vom povesti ce s-a întâmplat, iar spectatorii vor decide singuri ce părere au despre Michael”, a spus Guqua.

Pe de altă parte, Paris Jackson, fiica artistului, consideră că povestea nu arată în totalitate realitatea și are o mulțime de „inexactități”.

