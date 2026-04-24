Filmul biografic despre Michael Jackson, făcut praf de critici. Reacția dură a familiei înainte de lansare

Nepotul lui Michael Jackson a criticat modul în care presa a acoperit viitorul film biografic despre muzician, afirmând că aceasta nu mai „controlează narațiunea” despre viața artistului.

Taj Jackson, fiul regretatului frate al starului pop, Tito Jackson, a scris pe platforma X un mesaj ironic reprezentanților mass-media.

„Îmi pare rău, media, nu mai aveți dreptul să controlați narațiunea despre cine a fost cu adevărat Michael Jackson. Publicul va vedea acest film și va decide singur. Și nu puteți suporta asta”, a scris el.

Într-o postare ulterioară, acesta a adăugat: „Abia aștept ca unii critici să fie nevoiți să își înghită cuvintele. Și da, voi fi atât de mic la suflet.”

Declarația sa vine cu câteva zile înainte de lansarea peliculei biografice Michael, regizat de Antoine Fuqua, în care nepotul lui Jackson, Jaafar Jackson, debutează în lungmetraj interpretând rolul cântărețului. Din distribuție mai fac parte Colman Domingo și Nia Long.

Filmul despre Michael Jackson a fost deja criticat de public și de specialiști

Michael a fost întâmpinat de recenzii în mare parte negative înainte de lansare și are, în acest moment, un scor de 36% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, potrivit The Independent. Clarisse Loughrey de la The Independent a acordat filmului o stea, descriindu-l drept „o tentativă morbidă și lipsită de suflet de a face bani”.

Publicația The Guardian a descris filmul drept unul „frustrant de superficial”, iar Rolling Stone a scris că acesta este „deprimant” și că „nu este, de fapt, un film biografic adevărat”.

Filmul Michael, aprobat și finanțat de moștenitorii regretatului cântăreț, îl urmărește pe Michael Jackson încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. Decizia de a încheia povestea în acest punct a generat critici, deoarece filmul nu abordează acuzațiile de abuz asupra copiilor făcute împotriva artistului înainte de moartea sa din 2009 și le omite complet.

Jackson a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa pe parcursul vieții. Potrivit unor relatări anterioare, o versiune inițială a filmului includea acuzațiile de abuz din 1993 și investigația ulterioară, însă avocații moștenitorilor lui Jackson au identificat un acord anterior cu un reclamant, care „excludea orice reprezentare sau menționare a acestora într-un film”.

Acest lucru a dus la 22 de zile de refilmări, costurile adiționale fiind estimate a se fi ridicat la 10-15 milioane de dolari, potrivit Variety.

TJ Jackson, fratele mai mic al lui Taj Jackson, a scris la rândul său pe platforma X că intenționează să participe la o proiecție, în ciuda faptului că a văzut filmul de mai multe ori. „De ce? Pentru că sunt mândru. Nu aș rata această oportunitate de a fi copleșit de energia electrizantă care va fi în acea sală de cinema pentru nimic în lume”, a scris acesta.

