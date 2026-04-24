Filmul biografic despre Michael Jackson, făcut praf de critici. Reacția dură a familiei înainte de lansare

De: Daniel Matei 24/04/2026 | 07:50
Nepotul lui Michael Jackson a criticat modul în care presa a acoperit viitorul film biografic despre muzician, afirmând că aceasta nu mai „controlează narațiunea” despre viața artistului.

Taj Jackson, fiul regretatului frate al starului pop, Tito Jackson, a scris pe platforma X un mesaj ironic reprezentanților mass-media.

„Îmi pare rău, media, nu mai aveți dreptul să controlați narațiunea despre cine a fost cu adevărat Michael Jackson. Publicul va vedea acest film și va decide singur. Și nu puteți suporta asta”, a scris el.

Într-o postare ulterioară, acesta a adăugat: „Abia aștept ca unii critici să fie nevoiți să își înghită cuvintele. Și da, voi fi atât de mic la suflet.”

Declarația sa vine cu câteva zile înainte de lansarea peliculei biografice Michael, regizat de Antoine Fuqua, în care nepotul lui Jackson, Jaafar Jackson, debutează în lungmetraj interpretând rolul cântărețului. Din distribuție mai fac parte Colman Domingo și Nia Long.

Filmul despre Michael Jackson a fost deja criticat de public și de specialiști

Michael a fost întâmpinat de recenzii în mare parte negative înainte de lansare și are, în acest moment, un scor de 36% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, potrivit The Independent. Clarisse Loughrey de la The Independent a acordat filmului o stea, descriindu-l drept „o tentativă morbidă și lipsită de suflet de a face bani”.

Publicația The Guardian a descris filmul drept unul „frustrant de superficial”, iar Rolling Stone a scris că acesta este „deprimant” și că „nu este, de fapt, un film biografic adevărat”.

Filmul Michael, aprobat și finanțat de moștenitorii regretatului cântăreț, îl urmărește pe Michael Jackson încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. Decizia de a încheia povestea în acest punct a generat critici, deoarece filmul nu abordează acuzațiile de abuz asupra copiilor făcute împotriva artistului înainte de moartea sa din 2009 și le omite complet.

Jackson a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa pe parcursul vieții. Potrivit unor relatări anterioare, o versiune inițială a filmului includea acuzațiile de abuz din 1993 și investigația ulterioară, însă avocații moștenitorilor lui Jackson au identificat un acord anterior cu un reclamant, care „excludea orice reprezentare sau menționare a acestora într-un film”.

Acest lucru a dus la 22 de zile de refilmări, costurile adiționale fiind estimate a se fi ridicat la 10-15 milioane de dolari, potrivit Variety.

TJ Jackson, fratele mai mic al lui Taj Jackson, a scris la rândul său pe platforma X că intenționează să participe la o proiecție, în ciuda faptului că a văzut filmul de mai multe ori. „De ce? Pentru că sunt mândru. Nu aș rata această oportunitate de a fi copleșit de energia electrizantă care va fi în acea sală de cinema pentru nimic în lume”, a scris acesta.

De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au pierdut din averi

Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată de regele muzicii pop

Noul thriller psihologic de pe Netflix care a cucerit lumea. Serialul care marchează „începutul unei noi ere”
Știri
Noul thriller psihologic de pe Netflix care a cucerit lumea. Serialul care marchează „începutul unei noi ere”
Revine „Deadpool” pe marile ecrane? Ce mărturisire a făcut Ryan Reynolds pentru fani
Showbiz internațional
Revine „Deadpool” pe marile ecrane? Ce mărturisire a făcut Ryan Reynolds pentru fani
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Click.ro
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
Digi 24
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea...
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în...
Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: ...
Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: „Nu mai înțelegeam viața”
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul ...
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț
Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit ...
Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit meteorologilor Accuweather
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Vezi toate știrile