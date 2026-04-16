De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au pierdut din averi

De: Daniel Matei 17/04/2026 | 00:50
Atunci când auzim de vedete de la Hollywood, gândul ne duce aproape imediat la averi uriașe, însă nu e cazul întotdeauna. Există și unele nume mari care au ajuns la faliment din diverse cauze.

Deși în cultura populară celebritatea este adesea asociată cu luxul și stabilitatea financiară, aceste exemple arată că succesul în carieră nu garantează o gestionare corectă a banilor pe termen lung, arată MSN.

În cele mai multe cazuri este vorba despre actori care au ajuns în situații dificile din punct de vedere financiar la începutul carierei, însă unii au ajuns în faliment la mulți ani după ce au cunoscut faima.

Ce vedete de la Hollywood și-au pierdut averile

Poate părea greu de crezut, dar după ce Jason Momoa și-a încheiat rolul lui Khal Drogo în „Game of Thrones”, el a rămas complet fără bani și nu știa cum să își întrețină familia. Momoa a apărut doar în primul sezon al seriei și nu a primit foarte multe roluri după aceea.

Ani mai târziu, Jason Momoa a declarat pentru revista InStyle că „se chinuia să supraviețuiască” pentru a plăti toate facturile pentru cei doi copii mici ai săi, pe care îi are împreună cu actrița Lisa Bonet.

„Nu reușeam să găsesc de lucru. Este foarte dificil când ai copii și ești complet îndatorat”, a spus el.

La un pas de a depune actele pentru faliment, Will Smith a semnat un contract cu NBC pentru a juca în „The Fresh Prince of Bel-Air”. În primele trei sezoane, fiscul a reținut 70% din salariul său.

Mike Tyson este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Fostul campion mondial la box a câștigat sute de milioane de dolari în timpul carierei sale, însă a ajuns în faliment în 2003. Cheltuielile extravagante, taxele neplătite, procesele și stilul de viață extrem de costisitor au contribuit la prăbușirea financiară, în ciuda veniturilor uriașe din ring.

MC Hammer a cunoscut un succes uriaș la începutul anilor ’90, însă a pierdut rapid averea acumulată. Artistul a declarat falimentul după ce a întreținut un stil de viață mult peste posibilitățile sale, inclusiv un anturaj numeros și dubios, proprietăți scumpe și investiții eșuate, ceea ce a dus la acumularea unor datorii imposibil de susținut.

Toni Braxton este un alt exemplu notabil din industria muzicală. Deși a avut o carieră de succes și hituri internaționale, artista a declarat faliment de două ori. Problemele sale financiare au fost cauzate de contracte dezavantajoase, cheltuieli ridicate și dificultăți personale și medicale, care au afectat semnificativ veniturile sale.

Michael Jackson este un caz aparte: deși nu a declarat oficial faliment, a acumulat datorii uriașe în ultimii ani de viață. Stilul său de viață extrem de costisitor, întreținerea proprietăților, precum și problemele legale au contribuit la o situație financiară instabilă, în ciuda veniturilor mari generate de cariera sa globală.

Povestea Legendarei Casata din București: în premieră vă spunem anul real al deschiderii
Ce efecte are consumul regulat de pește asupra creierului. Primele schimbări apar după doar două porții pe săptămână
Horoscop 17 aprilie 2026. Zodia care își schimbă locul de muncă
Record periculos! Un şofer a fost prins beat la volan de trei ori în două zile
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 aprilie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 aprilie, de la ora 15.00
