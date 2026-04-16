Viktor Orban nu se desparte amiabil de colegii din UE. Decizia controversată luată după ce a pierdut alegerile din Ungaria

De: Daniel Matei 16/04/2026 | 17:57
Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, nu va participa la summitul informal al liderilor Uniunii Europene de săptămâna viitoare, potrivit mai multor oficiali ai UE. Ar fi fost ultimul său summit în calitate de prim-ministru al Ungariei, în cadrul unui eveniment care, de obicei, are și rolul unui rămas-bun simbolic.

Viktor Orban, care a fost învins clar în alegerile parlamentare de duminică, este așteptat să rămână în funcție până când liderul opoziției, Peter Magyar, care a câștigat la o diferență semnificativă, va prelua oficial mandatul în luna mai, potrivit Euronews.

Oficialii familiarizați cu pregătirile au declarat că nu se mai așteaptă ca Orban să participe la reuniunea care va avea loc la Nicosia, în Cipru.

Tradiția europeană prevede ca liderii care își încheie mandatul să primească un moment de rămas-bun din partea colegilor lor și un simbol de despărțire atunci când participă la ultimul lor summit, ca gest de apreciere.

Până la înfrângerea sa de duminică, Orban a fost de departe cel mai longeviv membru al Consiliului European, participând la numeroase reuniuni de la preluarea mandatului în 2010.

Decizia sa de a lipsi de la reuniunea din Cipru înseamnă că ultimul său summit a fost cel din martie, unde a fost puternic criticat pentru că a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Președintele António Costa, de obicei rezervat și diplomat, l-a criticat dur pe Orban pentru decizia sa „inacceptabilă” de a se retrage din acordul convenit de cei 27 de lideri în decembrie. Atunci, Orban negociase o derogare de la împrumutul comun.

Veto-ul său a fost legat de întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba.

„Liderii au luat cuvântul pentru a condamna atitudinea lui Viktor Orban, pentru a reaminti că o înțelegere este o înțelegere și că toți liderii trebuie să își respecte cuvântul. Nimeni nu poate șantaja Consiliul European. Nimeni nu poate șantaja instituțiile Uniunii Europene”, a spus Costa, exprimând frustrarea acumulată de luni de zile față de acțiunile liderului de la Budapesta.

