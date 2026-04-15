Prima reacție a lui Donald Trump, după ce Ungaria și-a ales un nou premier: "Magyar e un om de treabă"

Prima reacție a lui Donald Trump, după ce Ungaria și-a ales un nou premier: ”Magyar e un om de treabă”

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 15:03
Prima reacție a lui Donald Trump, după alegerea noului premier în Ungaria Sursa foto: Shutterstock

Ungaria și-a ales noul premier zilele trecute. Donald Trump, președintele american a avut o primă reacție și pare să îl simpatizeze pe noul premier. Acesta a făcut o declarație uluitoare despre Péter Magyar.

Péter Magyar a câștigat funcția de premier al Ungariei în fața oponentului său Viktor Orbán. Această schimbare a fost un prilej de bucurie pentru președintele Statelor Unite ale Americii și asta pentru că în urma veștii, Donald Trump a acordat un interviu inedit. Liderul a vorbit despre prim-ministrul Ungariei că este un om de treabă. În acest fel, Trump și-a arătat simpatia față de șeful guvernului maghiar.

Prima reacție a lui Donald Trump, după ce Péter Magyar a devenit premierul Ungariei

Guvernul din Ungaria a avut motive de sărbătoare. Péter Magyar a fost ales drept noul prim-ministru, asta după ce Viktor Orbán a fost la putere timp de 16 ani. Până acum Donald Trump și Viktor Orbán au fost aliați apropiați. Ba mai mult, l-a susținut pe acesta în perioada premergătoare alegerilor, ținând un discurs săptămâna trecută la un miting electoral în Ungaria. J.D Vance a fost prezent acolo și l-a sunat pe președinte.

Cu toate acestea, Donald Trump pare să se muleze pe schimbările care au loc în acest moment în Ungaria. În plus, el a luat parte la un scurt interviu, acolo unde o jurnalistă americană i-a cerut părerea. Reacția sa a fost una neașteptată și asta pentru că și-a arătat admirația și încrederea pe care o are față de noul premier. El a transmis că Péter Magyar este un om de treabă.

Cred că noul om va face treabă bună — e un om de treabă, a declarat președintele Donald Trump.

De asemenea, acesta a mai adăugat că Péter Magyar și Viktor Orbán au opinii similare, așadar nu ar fi o diferență uriașă în ceea ce privește transformarea țării. În plus, el este optimist și crede că lucrurile vor merge într-o direcție bună.

Cred că va fi bine, a mai spus el.

Un alt aspect important pe care l-a precizat președintele american este că nu crede că ar fi influențat prea mult alegerea premierului dacă ar fi mers el în locul lui J.D Vance pentru susținerea unui mesaj.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
