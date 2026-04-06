Donald Trump a respins invitația de a veni la București, la Summitul B9. Cine ar putea reprezenta SUA la eveniment

De: Daniel Matei 06/04/2026 | 16:15
Donald Trump a respins invitația de a veni la București, la Summitul B9. Cine ar putea reprezenta SUA la eveniment
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost invitat să participe la Summitul B9, care va fi organizat la București pe 13 mai, însă a declinat invitația.

Potrivit Digi24, există posibilitatea ca în locul lui Trump să vină secretarul american de Stat, Marco Rubio, la București.

Recent, președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump la Washington. În cadrul evenimentului, el s-a întâlnit cu Trump și a purtat discuții cu oficiali americani, printre care Marco Rubio și Steve Witkoff, emisarul fostului președinte pentru Orientul Mijlociu. Nicușor Dan a declarat atunci că România poate contribui la reconstrucția școlilor și la reformarea unor sectoare-cheie, precum administrația publică și poliția, în Gaza.

Potrivit surselor diplomatice, au loc discuții privind participarea oficialilor americani la Summitul B9 de la București. Președintele american Donald Trump a mulțumit României pentru invitație, însă a precizat că agenda nu îi permite să participe personal, coordonarea implicării SUA realizându-se prin intermediul Departamentului de Stat.

Marco Rubio l-ar putea înlocui pe Donald Trump

Deși Trump nu va putea fi prezent, este probabil ca în locul său să participe șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Inițiativa „Bucharest Nine” (B9) este o platformă de cooperare politică și economică între nouă țări NATO, menită să consolideze securitatea euro-atlantică pe flancul estic. Formatul B9 a fost creat în 2015 la inițiativa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, și a președintelui Poloniei, Andrzej Duda. Prima reuniune a avut loc la București.

Inițiativa a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea Crimeei și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările membre fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, fie au aparținut sferei sale de influență. Ultimul Summit B9 a fost organizat în 2025 la Vilnius.

