Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt

De: Alina Drăgan 06/04/2026 | 16:58
Noi informații ies la iveală în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu! Menajera acestuia a recunoscut că l-a înjunghiat. După numeroase audieri, femeia și-a recunoscut fapta, însă invocă legitima apărare. Aceasta spune că bărbatul a devenit violent, iar ea doar s-a apărat. Ce se va întâmpla acum cu femeia?

Marți seară, 31 martie 2026, un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei, într-un apartament situat pe Calea Vitan. În urma verificărilor, anchetatorii au suspectat că incendiul ar fi fost provocat intenționat pentru a compromite probele unei crime.

Menajera medicului anestezist, considerată principala suspectă în cazul morţii bărbatului de 72 de ani, şi-a recunoscut faptele. Mai exact, după numeroase audieri, femeia a recunoscut în fața anchetatorilor că l-a înjunghiat pe doctor. Dar, aceasta susține că totul a fost în legitimă apărare.

Menajera este acum acuzată de omor, distrugere și furt calificat. Astăzi, 6 aprilie, femeia va ajunge în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

După numeroase audieri și după ce polițiștii au efectuat în locuința sa percheziții, femeia a mărturisit tot ce s-a întâmplat în seara de 31 martie. Potrivit spuselor acesteia, medicul ar fi devenit violent și nu ar fi lăsat-o să părăsească apartamentul, iar ea l-a înjunghiat în legitimă apărare.

„La data de 31.03.2026, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința victimei (un bărbat în vârstă de 72 de ani), situată în mun. București, Sector 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii.

Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, se mai arată în comunicat.

 

