Tzancă Uraganu, obligat să cânte în timp ce mama lui era pe patul de spital: „A trebuit să intru cu zâmbetul pe buze”

Tzancă Uraganu (35 de ani), care se bucură de un lux la care mulți români doar visează, a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre viața de manelist. El a povestit că a fost nevoit să cânte și să facă atmosferă chiar și în ziua în care mama lui era în spital.

Manelistul a povestit că mama lui a ajuns la spital din cauza glicemiei crescute, cu câteva minute înainte să urce pe scenă. El a spus că s-a speriat foarte tare, dar că a fost nevoit să zâmbească și să ducă concertul la bun sfârșit. Acesta a declarat că viața de artist nu este atât de „roz” cum cred fanii.

Tzancă Uraganu a trecut prin clipe groaznice

El a spus că era supărat, dar nu a putut să își dezamăgească fanii veniți să îl vadă, așa că a strâns din dinți și a urcat pe scenă, făcând show în ciuda stării sale.

„Vă spun pe scurt, să nu intrăm în sentimente. Am avut niște probleme de sănătate cu mama, era în spital. Avea o glicemie destul de ridicată, foarte ridicată, și în cinci minute trebuia să intru la petrecere cu zâmbetul pe buze. Toată lumea mă aștepta și mă aplauda când intram. Cu cinci minute înainte vorbeam cu doctorul. Sunt niște chestii în viață care nu sunt tocmai plăcute, dar asta e”, a declarat Tzancă Uraganu.

El întreține toată familia

Manelistul a povestit că, de când a început să câștige bani din muzică, nu i-a mai lăsat pe părinții săi să muncească și că face tot posibilul să nu le lipsească nimic. Tzancă Uraganu a declarat că oamenii care i-au dat viață sunt prioritatea lui și că va avea grijă de ei „până în ultima clipă”, indiferent de situație.

”Am grijă de părinții mei. Din momentul în care eu am început să cânt și să fac bani, de atunci eu nu prea i-am lăsat să muncească. Am eu grijă de ei, de atunci până când îi va ține Dumnezeu. De cel puțin cinci, șase ani, de când am început să intru în forță”, a declarat Tzancă Uraganu.

Tzancă Uraganu nu se uită la bani nici atunci când vine vorba de cele două femei din viața lui, Marymar și Lambada. Artistul își răsfață „nevestele” cu fiecare ocazie și se asigură că nu le lipsește nimic.

Vizitele alături de Marymar, femeia care i-a dăruit o fetiță, în magazinele de lux sunt deja o obișnuință, iar branduri precum Louis Vuitton nu lipsesc din peisaj. Nici Lambada nu este neglijată, manelistul având grijă să o răsfețe inclusiv cu escapade în Dubai.

