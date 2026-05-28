Vali Vijelie pune capăt speculațiilor apărute după dezvăluirile liderului interlop: “Când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit”

Vali Vijelie a fost prezent în platou la Dan Capatos Show, acolo unde a vorbit despre subiectul care a stat pe buzele tuturor în ultimele zile. După ce Nuțu și Sile Cămătaru au făcut dezvăluiri despre trecutul artistului, acum a venit rândul lui să dea replica. Vali Vijelie și-a dorit să lămurească un aspect foarte important, care, de altfel, a fost intens discutat, după declarațiile lui Sile Cămătaru, atunci când a spus că a avut o relație cu soția manelistului. De fapt, situația a stat cu totul diferit!

Atunci când Sile Cămătaru a fost invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, într-o ediție specială, „Procesul cămătarilor”, a făcut dezvăluiri despre relația cu Vali Vijelie și legăturile complicate din trecut. Sile a povestit cum a ajuns ca el și Vali să aibă relație cu aceeași femeie, însă au rămas în relații bune. Acum, Vali Vijelie lămurește întreaga situație, deoarece mulți au crezut că era vorba despre Carmen, actuala lui soție, cînd, de fapt, Sile Cămătaru se referea la o iubită din trecut, pe nume Geta. Însă surpriza abia acum vine, deoarce, în perioada aceea, Geta era însărcinată!

Vali Vijelie: „Era vorba de fosta mea, nu de Carmen”

Vali Vijelie a specificat faptul că relația de care vorbea Sile Cămătaru a fost, de fapt, cu Geta, fosta lui iubită. Artistul a aflat că Geta i-a fost infidelă și a încheiat rapid socotelile, cu toate că femeia era însărcinată.

Am venit să lămuresc, nu e vorba de soția mea, Carmen, de acum, am o singură soție pe care o cheama Carmen. Carmen e unica mea soție cu acte, restul au fost fete, doamne. N-a specificat cu care, nu e vorba de nevasta mea, Carmen, e vorba de o fostă, pe care o cheamă Geta. E o treabă din 93, atunci eram cu Geta. Mi-a zis Carmen să vin să lămuresc, că fratele lu nașu a făut o declarație, prin se înțelege cu totul altceva. Nu am vrut ca oamenii să creadă ă asta e o familie destrămată. Da, deci nu e vorba de soția mea. Eu am declarat în trecut, ce aș face dacă soția mea mi-ar greși, am zis că mi-aș face bagajul și aș pleca. Așa a fost și cu Geta, cu care am un băiat. El se referea la Geta, nu la soția mea, Carmen. Atunci când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit. Ea era însărcinată atunci. Am aflat că a greșit, i-am zis casa e a ta, ușa a mea. Repet, e vorba de o fostă din 93, nu actuala, cu care sunt de 28 de ani. Și nașul m-a sunat, Nuțu, mi-a zis să mă duc, că nu e vorba de fina, de Carmen. Geta era neam cu soția lui, verișoară. Pe nașul îl iubesc și îl respect, și pe Sile îl respect, pentru am făcut multe lucruri împreună, bune. Dar focul meu a fost că nu e vorba de soția mea actuală. M-au sunat și prieteni de-ai mei, cae știau adevărul, că eu atunci eram cu Geta. Eu am învățat că atunci cînd un lucru nu e să fie al tău apare altceva. Atunci, fiecare a fost pe drumul lui. La mine, când o femeie a greșit, nu există cale de întoarcere, a spus Vali Vijelie.

