Acasă » Exclusiv » Vali Vijelie pune capăt speculațiilor apărute după dezvăluirile liderului interlop: “Când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit”

Vali Vijelie pune capăt speculațiilor apărute după dezvăluirile liderului interlop: “Când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit”

De: Andrei Iovan 28/05/2026 | 19:54
Vali Vijelie pune capăt speculațiilor apărute după dezvăluirile liderului interlop: “Când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vali Vijelie a fost prezent în platou la Dan Capatos Show, acolo unde a vorbit despre subiectul care a stat pe buzele tuturor în ultimele zile. După ce Nuțu și Sile Cămătaru au făcut dezvăluiri despre trecutul artistului, acum a venit rândul lui să dea replica. Vali Vijelie și-a dorit să lămurească un aspect foarte important, care, de altfel, a fost intens discutat, după declarațiile lui Sile Cămătaru, atunci când a spus că a avut o relație cu soția manelistului. De fapt, situația a stat cu totul diferit! 

Atunci când Sile Cămătaru a fost invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, într-o ediție specială, „Procesul cămătarilor”, a făcut dezvăluiri despre relația cu Vali Vijelie și legăturile complicate din trecut. Sile a povestit cum a ajuns ca el și Vali să aibă relație cu aceeași femeie, însă au rămas în relații bune. Acum, Vali Vijelie lămurește întreaga situație, deoarece mulți au crezut că era vorba despre Carmen, actuala lui soție, cînd, de fapt, Sile Cămătaru se referea la o iubită din trecut, pe nume Geta. Însă surpriza abia acum vine, deoarce, în perioada aceea, Geta era însărcinată!

Vali Vijelie: „Era vorba de fosta mea, nu de Carmen”

Vali Vijelie a specificat faptul că relația de care vorbea Sile Cămătaru a fost, de fapt, cu Geta, fosta lui iubită. Artistul a aflat că Geta i-a fost infidelă și a încheiat rapid socotelile, cu toate că femeia era însărcinată.

Vali Vijelie a lămurit situația cu fosta iubită care a avut o relație cu Sile Cămătaru

Am venit să lămuresc, nu e vorba de soția mea, Carmen, de acum, am o singură soție pe care o cheama Carmen. Carmen e unica mea soție cu acte, restul au fost fete, doamne. N-a specificat cu care, nu e vorba de nevasta mea, Carmen, e vorba de o fostă, pe care o cheamă Geta. E o treabă din 93, atunci eram cu Geta. Mi-a zis Carmen să vin să lămuresc, că fratele lu nașu a făut o declarație, prin se înțelege cu totul altceva. Nu am vrut ca oamenii să creadă ă asta e o familie destrămată. Da, deci nu e vorba de soția mea. Eu am declarat în trecut, ce aș face dacă soția mea mi-ar greși, am zis că mi-aș face bagajul și aș pleca. Așa a fost și cu Geta, cu care am un băiat. El se referea la Geta, nu la soția mea, Carmen. Atunci când am aflat ca a avut o relație cu Sile, ne-am despărțit. Ea era însărcinată atunci. Am aflat că a greșit, i-am zis casa e a ta, ușa a mea. Repet, e vorba de o fostă din 93, nu actuala, cu care sunt de 28 de ani. Și nașul m-a sunat, Nuțu, mi-a zis să mă duc, că nu e vorba de fina, de Carmen. Geta era neam cu soția lui, verișoară. Pe nașul îl iubesc și îl respect, și pe Sile îl respect, pentru am făcut multe lucruri împreună, bune. Dar focul meu a fost că nu e vorba de soția mea actuală. M-au sunat și prieteni de-ai mei, cae știau adevărul, că eu atunci eram cu Geta. Eu am învățat că atunci cînd un lucru nu e să fie al tău apare altceva. Atunci, fiecare a fost pe drumul lui. La mine, când o femeie a greșit, nu există cale de întoarcere, a spus Vali Vijelie.

 

NU RATA – Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: „Am avut o aventură cu nevasta lui”

Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”
Exclusiv
Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”
Cristi Minculescu a rămas fără cuvinte la Arenele Romane! Nadia Comăneci a oprit pentru câteva secunde concertul Iris: “Pur și simplu ți se taie răsuflarea”
Exclusiv
Cristi Minculescu a rămas fără cuvinte la Arenele Romane! Nadia Comăneci a oprit pentru câteva secunde concertul Iris:…
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Mediafax
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și...
ULTIMA ORĂ
Marilu a primit o lovitură în instanță în procesul cu Iustin Petrescu. Cererea i-a fost respinsă
Marilu a primit o lovitură în instanță în procesul cu Iustin Petrescu. Cererea i-a fost respinsă
Fenomenul Super El Niño ar putea influența vremea la nivel global. Ce spun experții despre efectele ...
Fenomenul Super El Niño ar putea influența vremea la nivel global. Ce spun experții despre efectele posibile
Mama lui Dan Bălan, apariție spectaculoasă la 68 de ani. Are o siluetă de invidiat și o energie ...
Mama lui Dan Bălan, apariție spectaculoasă la 68 de ani. Are o siluetă de invidiat și o energie incredibilă
Vacanță de Rusalii 2026 cu 38 de lei pe noapte. Locurile unde românii încă mai găsesc cazare ieftină
Vacanță de Rusalii 2026 cu 38 de lei pe noapte. Locurile unde românii încă mai găsesc cazare ieftină
Tzancă Uraganu, obligat să cânte în timp ce mama lui era pe patul de spital: „A trebuit să intru ...
Tzancă Uraganu, obligat să cânte în timp ce mama lui era pe patul de spital: „A trebuit să intru cu zâmbetul pe buze”
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Vezi toate știrile