Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: „Am avut o aventură cu nevasta lui”

Ediția „Procesul Cămătarilor” de la Dan Capatos Show a adus din nou discuții intense, direct din zona controverselor. Sile Cămătaru a vorbit despre relațiile din lumea lăutarilor, despre prietenii care se leagă și se rup ușor și despre cum s-au schimbat lucrurile în timp. Una dintre cele mai apropiate relații ale sale a fost cu manelistul Vali Vijelie, căruia fratele lui a ajuns să-i fie naș dintr-un motiv cel puțin bizar.

În centrul discuției au apărut nume cunoscute, povești vechi din Franța și episoade care au alimentat ani întregi de zvonuri. Despre Vali Vijelie, Sile ne-a dezvăluit ce i-a legat de-a lungul anilor.

Sile Cămătaru, dezvăluiri despre relația cu finul lui Nuțu, Vali Vijelie

Sile Cămătaru a fost invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, într-o ediție specială – „Procesul cămătarilor”, acolo unde a făcut dezvăluiri despre relația cu Vali Vijelie și legăturile complicate din trecut. Sile a povestit cum a ajuns ca el și Vali să aibă relație cu aceeași femeie, dar și dacă a schimbat asta dinamica dintre ei.

„Vali Vijelie era apropiat de mine prin faptul că luase ca soție pe verișoara soției mele, lucru care ulterior a degenerat. Eu am avut o aventură cu soția lui, dar noi am rămas prieteni. Și dacă nu eram eu, era altul. Așa funcționează viața. Legat de accident, știu doar vorbe, eu știu că a lovit o vacă. Știu că a fost pe la Lehliu. În străinătate el era pe post de șofer. Conducea lumea care avea acțiuni acolo. A luat ca soție pe una, după care s-au despărțit și ulterior s-a împăcat cu soția lui, au făcut un copil. Noi am rămas toți în relații normale, nu a fost nimic ieșit din comun. Am rămas prieteni. Pe mine mă respectă mai mult, pentru că avem ideile comune.”, a povestit Sile la Dan Capatos Show.

Sile ne-a explicat că, în lumea lui, nu toate relațiile trec proba timpului. „Dacă mă întrebi acum, unii mă respectă mai mult decât alții. Am lucrat cu mulți oameni de-a lungul timpului. Unii au crescut, alții au plecat pe drumul lor. Așa e viața, nu rămâne nimic fix.”

Acesta ne-a dezvăluit că de-a lungul timpului, a ajutat mulți oameni, care însă nu i-au rămas aproape în momentele grele. Sile a explicat că, în anumite cercuri, ajutorul era considerat normal, dar nu întotdeauna întors în același mod. A dat de înțeles că multe lucruri s-au făcut din interes, nu din loialitate. Ba mai mult, acesta a spus că nu mai privește lucrurile la fel ca în trecut.

„Am ajutat mulți să se ridice, inclusiv oameni care astăzi sunt milionari. Pe vremea aceea, când eram închis, familia mea a fost ajutată de ei. Dar nu toți au rămas aproape. Nu mi-au trimis un pachet, nimic. Cu timpul nu se joacă nimeni. Timpul trece, dacă nu faci un lucru bun când trebuie, nu mai contează după”, a spus Sile Cămătaru.

