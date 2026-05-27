Ministrul-viral al Culturii, chemat la bossul lui ca să explice cum e cu ”interesul național”

De: Adrian Vâlceanu 27/05/2026 | 18:22
Fostul ministru al Culturii, Demeter András, a fost văzut de CANCAN.RO într-o zi mai dificilă. Totul are legătură cu declarațiile cel puțin nefericite pe care fostul ministru le-a făcut, adică: „îmi… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”. Omul era probabil stresat, se mai întâmplă. Ceva mai stresat e și în imaginile de față, pentru că Demeter András a fost chemat la o mică „discuție” din care nu are cum să iasă cu bine. La șeful său.

Cu toții am făcut boacăne, cu toții am fost chemați în cabinetul directorului în generală sau liceu, dar mai ales cu toții am fost convocați în biroul șefului, unde am fost făcuți cu ou și cu oțet. Pentru Demeter András, însă, vizita la cabinetul președintelui UDMR a fost cu siguranță una grea. Chiar dacă au trecut aproape 10 ani de când cu nefericita declarație, situația politică actuală a făcut să apară abia acum în mass-media acele declarații să zicem greu de înghițit pentru mulți români.

Ministrul Culturii a fost chemat la o mică „discuție” de bossul lui

Demeter András István coboară spășit treptele instituției și se îndreaptă spre mașina de serviciu, însoțit de SPP-ist, la un pas în urma lui. Destinația este cabinetul șefului UDMR, Kelemen Hunor, iar obiectul discuției are legătură cu interesul național. 

Sosit la destinație, Demeter András István se îndreaptă spre poartă de parcă ar merge la eșafod. Din păcate SPP-istul nu l-a însoțit ca să-i țină spatele în cabinet. Probabil e român, sau poate mai are puțin până la pensie și ce sens ar avea să-și distrugă cariera tocmai acum? 😛

Demeter András István intră singur în biroul șefului

Dar Demeter András István nu dă buzna în sediul cabinetului șefului său. Nu. Să nu uităm că Demeter András István este și un actor cunoscut, așa că… ce face un actor înainte de reprezentație? Exact! Își repetă rolul. Înainte să deschidă poarta sediului, Demeter András István își duce mâna la frunte, precum un actor care declamă ceva (să nu uităm că el a jucat și în piese de Shakespeare). Se mai uită puțin în telefon, unde sigur are discursul pregătit pentru discuția cu șeful. O discuție dură, fără îndoială.

În orice caz, Demeter András István nu e un actor grăbit. El nu uită replica imediat ce rolul a luat sfârșit. Pentru că e într-adevăr o replică de neuitat!

Demeter András István și-a pregătit un discurs

După ce și-a făcut curaj ca să-i dispară tracul, Demeter András István intră pe poartă. Ce-a fost în sediu, n-avem cum să știm, doar ne putem imagina. Vedem doar cum iese Demeter András István din cabinetul șefului. Mai roșu la față, cu umerii căzuți, cu privirea spre vârfurile pantofilor. După care a comunicat că demisionează din funcția de Ministru al Culturii (Notă: din Guvernul României, nu al Ungariei).

