Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria e mai grea ca moartea”

Emisiunea „Procesul Cămătarilor”, realizată de Dan Capatos la CANCAN.RO, a deschis din nou un capitol sensibil din istoria lumii interlope românești, readucând în prim-plan dosare vechi, condamnări controversate și episoade care au marcat anii 2000. Atmosfera a fost una încărcată, dar controlată, iar invitații au intrat direct în subiecte care, ani la rând, au fost discutate doar în șoaptă sau prin zvonuri.

În fața lui Dan Capatos și a lui Andrei Dumitrescu, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, a vorbit fără ocolișuri despre trecutul său, despre percepțiile publice și despre modul în care, spune el, a fost judecat și condamnat. Dialogul a avut ritm, a avut tensiune și a oferit o perspectivă rară asupra unui personaj care, indiferent de controversă, continuă să fascineze publicul.

Descinderea din 2004, momentul care a schimbat totul

Discuția a început cu episodul descinderii din 2004, moment care a schimbat radical traiectoria lui Sile. Andrei Dumitrescu a întrebat:

„Avem descinderea din 2004. Ce s-a întâmplat?”

Iar răspunsul lui Sile a venit imediat, cu o claritate rece:

„Păi aveți avocat? Dacă un avocat criminalist verifica dosarul, nu era o tâlhărie. Tâlhărie înseamnă să-i smulgi cuiva ceva sau să-l lovești, sau să-i faci ceva.”

A continuat explicând că situația reală ar fi fost complet diferită:

„Unul care avea probleme, îi plăceau fetele, s-a dus la una, aia i-a pus în mâncare ceva, i-a luat bunurile și după, pe urmă, m-a sunat pe mine să o ajut. Am refuzat-o și au ajutat-o alții. Le-am zis că au greșit. L-au luat pe ăla, ea nu zisese ce a făcut, l-a dus la mama. Putea să fie fapta uzurpare de calități oficiale. Să vă spună avocații voștri. Ăla nu era victimă. Am luat 15 ani de pușcărie că am refuzat-o pe aia, nu am avut nicio înțelegere.”

Câți ani de detenție au fost meritați? Dan Capatos pune întrebarea direct

De aici, conversația a trecut firesc la tema pedepselor primite. Dan Capatos l-a întrebat câți dintre anii de detenție au fost „pe bune”, iar Sile a răspuns fără ezitare:

„Poate meritam pușcărie, dar cum se dă normal. Eu am primit zeci de ani, poate meritam cinci ani în viața asta, dar nu atâta. Nu am făcut să dau în cap, nu am făcut chestii urâte.” Declarația a venit ca o justificare, dar și ca o critică la adresa sistemului care, spune el, l-ar fi pedepsit disproporționat.

A urmat un alt subiect care circula de ani de zile: reputația lui Sile, aceea că „nu se putea vorbi cu el”. Andrei Dumitrescu a ridicat întrebarea, iar răspunsul a fost direct:

„Pentru că îi băteam, și azi i-aș bate mai bine, că nu i-am bătut atunci ca lumea. Eu am bătut politicieni? Am bătut infractori sau oameni care greșeau. Sau care încercau să ridice pumnul. Nu vorbeam mult, că îmi dădeam seama repede și după prima vorbă… Îi băteam foarte repede, de asta cică nu se putea discuta.”

Anii grei din detenție și adaptarea la un sistem brutal

Într-un alt moment, Sile a spus:

„Eu cred că majoritatea, dacă ar fi fost în pielea mea, făceau la fel.”

Dan Capatos a completat că mulți oameni ar reacționa similar, iar Sile a continuat cu detalii despre anii grei din detenție:

„Am fost legat întotdeauna, am făcut sport mereu. Eu puneam felul doi în ciorbă ca să pot să fac antrenamentul, am prins Miliția, unde murea câte unul pe zi. Şi le-am zis că şi dacă mor, nu mor ca un prost. M-am întâlnit şi cu Sîntion (n.r – Marian Sîntion, fost procuror care s-a ocupat de dosarul fraţilor Cămătaru). El e așa prost că nu își dă seama că a greșit. Să închizi pe unul la manevră, pușcăria e mai grea ca moartea. Dacă îl închizi pe unul cinci ani, ăla nu mai e la fel.”

