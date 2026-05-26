A rămas și a înfruntat tot. Motivul pentru care Nuțu Cămătaru nu a vrut să evadeze din închisoare: „Numai cine nu are creier fuge!”

De: David Ioan 26/05/2026 | 08:37
Apariția lui Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru la emisiunea ”Procesul Cămătarilor”, de la Dan Capatos Show a readus în atenția publicului un tip de discurs rar întâlnit în spațiul media, într-o perioadă în care tot mai mulți condamnați aleg să fugă din țară înainte de sentințe. Într-un climat în care fuga a devenit aproape un reflex pentru cei care vor să evite răspunderea, interesul pentru perspectiva unui om care a trecut prin anchete, arestări și condamnări este firesc.

Publicul vrea să înțeleagă cum gândește cineva aflat în centrul unor dosare sonore și ce îl face să rămână atunci când alții dispar. Tocmai de aceea, declarațiile lui Nuțu au atras atenția: el susține că, deși ar fi avut toate resursele pentru a pleca, nu a luat niciodată în calcul această variantă.

A rămas și a înfruntat tot

Întrebat de Dan Capatos dacă a avut vreodată impulsul de a evada, Nuțu Cămătaru a răspuns direct:

„Nu, niciodată.”

Dan Capatos a remarcat că, în ultimii ani, fuga a devenit aproape o modă printre condamnați, însă replica lui Nuțu a fost la fel de tranșantă:

„Numai cine nu are creier fuge.”

Acesta explicat că, deși a fost judecat de mai multe ori, inclusiv pentru crimă organizată, nu a considerat niciodată oportun să părăsească țara.

„Puteam să plec în Franța, aveam atâtea cunoștințe. Dar de ce să plec? Am rămas să răspund.”

Nuțu Cămătaru nu bate în retragere

De asemenea, Nuţu Cămătaru a povestit că încă din 2004 știa ce urmează și chiar i-a spus fratelui său, Sile:

„Hai să plecăm că ăștia n-au pe cine să dea exemplu.”

În același timp, a dezvăluit că a fost chemat de oameni influenți precum Sorin Ovidiu Vântu, Nicolae “Niro” Dumitru sau Gigi Becali, care i-ar fi cerut să semneze anumite angajamente.

„Dom’le, fă angajament. Nu fac niciun angajament”, a relatat el.

Întrebat ce presupuneau aceste angajamente, Nuțu a răspuns clar:

„Să “dai” pe toată lumea, în afară de familie și pe frații.”

A refuzat categoric să dea pe cineva în schimbul libertății.

„Nu am de ce să fac angajament, i-am spus. Dacă aveți cu ce să mă luați, luați-mă. Pușcăria e făcută pentru oameni, nu ne ducem nici în sus, nici în jos.”

Emisiunea Dan Capatos Show poate fi urmărită pe YouTube  iar serialul „Cămătarii” este disponibil online pe Voyo și pe Pro TV, în fiecare luni de la 23:30.

