Prima reacție a lui Gabi Tamaș, după ce a făcut scandal în ultimul episod de la Survivor: ”Am avut o cădere nervoasă”

Ultimul episod de la Survivor România a stârnit din nou reacții puternice, după ce telespectatorii au urmărit un moment tensionat care a schimbat complet atmosfera din camp.

Deși la început părea doar o discuție aprinsă între concurenți, imaginile difuzate au arătat că situația a escaladat mult peste limitele obișnuite ale competiției, iar reacțiile celor implicați au venit abia după ce episodul a fost văzut de public. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Prima reacție a lui Gabi Tamaș, după ce a făcut scandal în ultimul episod de la Survivor

Gabi Tamaș a fost primul care a rupt tăcerea și a recunoscut deschis ceea ce mulți intuiseră după difuzarea secvențelor.

“Da, într-adevăr. Am avut o cădere nervoasă”, a declarat acesta, asumându‑și momentul în care și‑a pierdut controlul în fața camerelor.

Scena în care aruncă un scaun, înjură și se agită vizibil a fost prezentată de Antena 1 fără ca montajul să lase impresia că scena ar fi fost modificată, ceea ce a făcut momentul și mai puternic pentru cei care au urmărit emisiunea.

În același episod, Bianca Giurcanu apare vizibil afectată de comportamentul lui, cu ochii în lacrimi, spunând:

“Mi-am dat seam ace fel de om e cu aevărat”.

Reacția ei a devenit rapid virală, fiind interpretată ca un semn al tensiunilor acumulate în spatele camerelor. În imagini se vede cum echipa de producție păstrează distanța, lăsând situația să se desfășoare fără intervenții, în timp ce atmosfera devine tot mai apăsătoare.

Acest moment nu a apărut însă izolat. Înainte ca Antena 1 să difuzeze episodul, pagina Viperele Vesele publicase un mesaj amplu în care susținea că o parte importantă din ceea ce s-ar fi întâmplat la reward‑ul de la Coco Bongo ar fi fost eliminată din montajul inițial.

Potrivit acestora, anumite cadre care ar fi oferit un context mai complet asupra stării lui Tamaș în acea noapte nu ar fi ajuns la televizor, fiind invocat Consiliul Național al Audiovizualului. În mesaj se sugera că imaginile scoase ar fi putut schimba percepția publicului și că postul ar fi încercat să îi protejeze imaginea.

Viperele Vesele susțineau că, după seara de la Coco Bongo, Tamaș ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate și ar fi refuzat să părăsească zona clubului împreună cu echipa de producție, moment în care situația ar fi degenerat.

Pagina a publicat și o filmare în care Bianca Giurcanu încearcă să îl convingă să urce în autocar, precizând că acele imagini reprezintă doar o mică parte din tensiunile trăite de echipă.

Odată cu difuzarea episodului, scena din camp – cea în care Tamaș aruncă scaunul și înjură – a fost prezentată integral, confirmând o parte dintre relatările apărute online. Momentul surprinde clar o stare de tensiune ridicată, cu reacții agresive și un climat dificil de gestionat pentru producție.

Diferențele dintre ceea ce s-a văzut la televizor și ceea ce a circulat pe rețelele sociale au reaprins discuțiile despre selecția imaginilor și despre cât context ajunge, de fapt, la public.

