Acasă » Știri » Când se va difuza emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV. În ce țară se filmează

Când se va difuza emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV. În ce țară se filmează

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 18:50
Când se va difuza emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV. În ce țară se filmează
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

PRO TV se pregătește să dea lovitura cu un nou reality-show care promite să țină telespectatorii lipiți de ecrane. Este vorba de „Burlacii: Foc în Paradis”, varianta românească a celebrului format „Bachelor in Paradise”.

Deși postul a păstrat discreția în jurul emisiunii, au apărut primele detalii despre show-ul care ar putea deveni noua obsesie a fanilor reality-urilor romantice.

Filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis” vor începe în această vară, într-o locație spectaculoasă din Turcia, unde concurenții vor trăi povești intense de iubire, dar și momente tensionate.

Când va apărea emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” pe PRO TV

Producătorii promit apusuri spectaculoase, petreceri, atracții neașteptate și multe răsturnări de situație care vor exploda de la un episod la altul. „Burlacii: Foc în Paradis” este un format derivat din franciza «The Bachelor», produs în baza unei licențe achiziționate de la Warner Bros. International Television Production.

Burlacii: Foc în Paradis
Burlacii: Foc în Paradis/ Sursa foto Social media

Pentru versiunea din România, filmările vor începe în această vară și se vor desfășura într-o destinație spectaculoasă din Turcia, într-un cadru exotic, cu peisaje de coastă, apusuri spectaculoase și o atmosferă de paradis care devine decorul perfect pentru povești intense de iubire.

„Burlacii: Foc în Paradis este gândit ca un produs premium de prime-time late night, cu un stil vizual spectaculos, intens emoțional și plin de răsturnări de situație. Show-ul promite romantism, dramă, tensiune și momente surprinzătoare de la un episod la altul”, au transmis reprezentanții PRO TV, potrivit Libertatea.

Au început înscrierile

Toate indiciile arată că emisiunea va intra în grila de toamnă și va fi difuzată seara. Înscrierile pentru noul reality-show sunt deja deschise, iar cei care visează la o poveste de iubire ca în filme își pot încerca norocul.

„Bine ai venit în locul unde începe povestea ta de dragoste. Dacă ai ajuns aici, nu e întâmplător. Poate ai obosit de swipe-uri fără sens. Poate ai iubit și n-a fost să fie. Sau poate simți că e momentul pentru ceva real. Intens. Memorabil.

Această experiență nu e doar despre întâlniri. E despre conexiuni adevărate, chimie, alegeri curajoase și momente care îți pot schimba viața. Căutăm oameni autentici, gata să simtă, să riște și să își dea o șansă la iubire.

Vei întâlni persoane diferite, vei trăi conexiuni intense și momente care pot schimba totul. Dacă simți că e momentul pentru ceva adevărat, ești exact unde trebuie. Înscrie-te și lasă povestea ta să înceapă”, se arată pe pagina de casting.

Noul reality-show va aduce împreună concurenți aflați în căutarea iubirii, însă producătorii pregătesc și multă tensiune, apropieri neașteptate și momente care vor ține publicul cu sufletul la gură.

VEZI ȘI: Pro TV vrea să dea lovitura cu vedete “deturnate” de la Antena 1 și Kanal D. CANCAN.RO a aflat ce se întâmplă în culisele noului show “Burlacii: Foc în Paradis”

Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au „furat” vedetele Antenei 1!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Știri
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Știri
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre ...
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi ...
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini ...
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini și picioare”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria ...
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria e mai grea ca moartea”
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se ...
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se întrevăd despărțiri
Vezi toate știrile