Când se va difuza emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV. În ce țară se filmează

PRO TV se pregătește să dea lovitura cu un nou reality-show care promite să țină telespectatorii lipiți de ecrane. Este vorba de „Burlacii: Foc în Paradis”, varianta românească a celebrului format „Bachelor in Paradise”.

Deși postul a păstrat discreția în jurul emisiunii, au apărut primele detalii despre show-ul care ar putea deveni noua obsesie a fanilor reality-urilor romantice.

Când va apărea emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” pe PRO TV

Producătorii promit apusuri spectaculoase, petreceri, atracții neașteptate și multe răsturnări de situație care vor exploda de la un episod la altul. „Burlacii: Foc în Paradis” este un format derivat din franciza «The Bachelor», produs în baza unei licențe achiziționate de la Warner Bros. International Television Production.

Pentru versiunea din România, filmările vor începe în această vară și se vor desfășura într-o destinație spectaculoasă din Turcia, într-un cadru exotic, cu peisaje de coastă, apusuri spectaculoase și o atmosferă de paradis care devine decorul perfect pentru povești intense de iubire.

„Burlacii: Foc în Paradis este gândit ca un produs premium de prime-time late night, cu un stil vizual spectaculos, intens emoțional și plin de răsturnări de situație. Show-ul promite romantism, dramă, tensiune și momente surprinzătoare de la un episod la altul”, au transmis reprezentanții PRO TV, potrivit Libertatea.

Au început înscrierile

Toate indiciile arată că emisiunea va intra în grila de toamnă și va fi difuzată seara. Înscrierile pentru noul reality-show sunt deja deschise, iar cei care visează la o poveste de iubire ca în filme își pot încerca norocul.

„Bine ai venit în locul unde începe povestea ta de dragoste. Dacă ai ajuns aici, nu e întâmplător. Poate ai obosit de swipe-uri fără sens. Poate ai iubit și n-a fost să fie. Sau poate simți că e momentul pentru ceva real. Intens. Memorabil. Această experiență nu e doar despre întâlniri. E despre conexiuni adevărate, chimie, alegeri curajoase și momente care îți pot schimba viața. Căutăm oameni autentici, gata să simtă, să riște și să își dea o șansă la iubire. Vei întâlni persoane diferite, vei trăi conexiuni intense și momente care pot schimba totul. Dacă simți că e momentul pentru ceva adevărat, ești exact unde trebuie. Înscrie-te și lasă povestea ta să înceapă”, se arată pe pagina de casting.

Noul reality-show va aduce împreună concurenți aflați în căutarea iubirii, însă producătorii pregătesc și multă tensiune, apropieri neașteptate și momente care vor ține publicul cu sufletul la gură.

