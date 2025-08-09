Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au „furat” vedetele Antenei 1!

Pro TV se pregătește să dea lovitura cu noi proiecte, care să devanseze postul concurent, în speță Antena 1. Așa cum vă dezvăluiam, producătorii trustului din Pache Protopopescu au mizat pe noi formate menite să surprindă telespectatorii. Vorbim despre noua emisiune a trustului care se numește La bine și la roast. Dacă în urmă cu o zi vă dezvăluiam formatul și prezentatorul emisiunii, de data aceasta vă spunem ce invitați, temporari și permanenți au pus la bătaie cei din Pro TV. Au luat aproape tot de la postul concurent. CANCAN.RO vine cu toate detaliile.

Pro TV revine în toamnă cu un nou show care promite să devină hitul grilei de toamnă. Rețeta este simplă: Se iau o serie de persoane publice, se perpelesc bine de tot de către comedianți, mulți dintre ei „împrumutați” de la trustul concurent, un prezentator nou și voila: Noul show tv! Însă asta nu este tot. Iată pe cine mizează trustul tv în privința noului format.

Vedetele de la Stand-up Revolution si România are roast s-au mutat la Pro TV

Show-ul tv pe care trustul ăl pregătește intens se numește „La bine și la roast” și este, așa cum v-ați putut da seama, despre roast. Așa cum știm, producătorii de la Pro TV nu prea riscă atunci când vine vorba de emisiuni noi și testează destul de mult „piața”. De data aceasta însă, Antena 1 a făcut treaba pentru ei. Spunem asta pentru că au „împrumutat” multe dintre vedete de la trustul concurent. Și, ca să nu spuneți că suntem noi cârcotași, vă dezvăluim că mulți comedianți de renume, care s-au perindat, sau chiar au fost în juriu pe la România are roast și Stand-up Revolution, au ajuns acum la Pro TV.

Nu vă mai ținem pe jar și vă spunem că cei care vor fi invitați permanenți în show sunt: Dan Badea, Costel Bojog, Dan Frînculescu, Mădălin Cîrje, Ioana State și alții. Toți au fost invitați speciali, jurați sau chiar prezentatori în emsiunile Antenei: iUmor, Stand-up Revolution si România are roast. Și asta nu este tot. Până și formatul este asemănător (detalii aici).

Invitați de seamă au spus Da provocării „La bine și la roast”

Locul în care emisiunea se filmează este Opera Națională Română. Persoane publice vor veni, rând pe rând și se vor așeza pe ”scaunul fierbinte”, așteptând cuminți să fie luați la roast de comedianți. Printre invitații speciali s-au numărat: Anamaria Prodan, Adi Mutu, Laura Giurcanu, Otilia Bilionera, dar și alte nume mari.

Desigur că mai sunt și cei care au rămas fideli Antenei 1, cum ar fi Micutzu Cosmin Nedelcu, cel care va face parte din juriul The Ticket, dar și Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea sau Nelu Cortea care sunt, în continuare, semnați cu Antena 1. Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm că, cel mai probabil, va fi o concurență acerbă între emisiunea „La bine și la roast” și „The Ticket”, producția Monei Segall și a lui Mihai Bendeac, ca-n vremurile bune în care Pro TV și Antena 1 se băteau pe locul 1 în preferințele telespectatorilor…și aveau cu ce!

