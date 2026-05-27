Acasă » Știri » Sile Cămătaru, povestea accidentului care i-a schimbat viața: „Am făcut și pușcărie, ce să fac?”

Sile Cămătaru, povestea accidentului care i-a schimbat viața: „Am făcut și pușcărie, ce să fac?”

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 19:34
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sile Cămătaru, noi dezvăluiri incendiare la „Procesul Cămătarilor”! Acesta a rupt tăcerea despre dosarul în care a fost condamnat pentru șantaj, după accidentul în care a fost implicată fiica lui. Invitat în ediția specială moderată de Dan Capatos, Sile Cămătaru a povestit despre scandalul care a ținut prima pagină ani întregi. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Totul ar fi pornit după ce fiica lui, Nicoleta, ar fi fost implicată într-un accident rutier. Potrivit lui Sile Cămătaru, tânăra ar fi fost lovită din spate de celălalt șofer. Vezi emisiunea integrală aici!

„Dacă fiica mea îl lovea, îmi vindeam casa și îi dădeam cât voia el. Dar el a intrat în ea din spate. Cum să-mi ceri bani? Nu înțeleg. Totul era doar ca fata mea să nu rămână fără permis. A cerut 1.500, după aia 6.000. Spunea că nu poate să meargă și că are nevoie de operații. După aia au venit băieții și au văzut că fugea după autobuz. Eu nu i-am trimis nici pe Dan Bursuc, nici pe Remus Pădure. Eu l-am trimis pe fiul meu să se întâlnească cu el. Dan Bursuc l-a sunat pe fiul meu și i-a zis că vine și el.”

Sile Cămătaru a ținut să precizeze că nu ar fi pus la cale niciun plan de intimidare și că totul ar fi fost o întâmplare.

„Să meargă după el? Asta a fost pur și simplu o întâmplare. Eu n-am pus pe nimeni să-l sperie sau să-l alerge. M-au condamnat pe mine pentru șantaj. Păi șantaj era dacă îi ceream eu lui bani, nu? Eu nu i-am cerut nimic.”

Acesta susține că lucrurile ar fi fost calculate dinainte și că anumite persoane ar fi urmărit cazul fiicei sale.

„Totul a fost calculat. Un anumit polițist a venit la final la școală, după ce a luat mașina, și s-a interesat de ea. Am înțeles atunci că lucrurile erau pregătite.”

Sile Cămătaru a mai făcut o dezvăluire surprinzătoare despre bărbatul implicat în accident. Potrivit acestuia, omul ar fi avut mai multe dosare asemănătoare.

„Avea pe rol sute de scenarii de accidente. Înainte să fiu condamnat, a mai înscenat un alt accident cu un BMW X6. În fine, lucrurile sunt trecute. Am făcut și pușcărie, ce să fac?”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI:

Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

Sile Cămătaru, la un pas să fie împușcat în Revoluția din 1989. Se instalase haosul în penitenciarele României comuniste

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Știri
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Știri
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: ...
Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: „Ea are rolul principal”
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat ...
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat în alta”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Vezi toate știrile