Sile Cămătaru, povestea accidentului care i-a schimbat viața: „Am făcut și pușcărie, ce să fac?”

Sile Cămătaru, noi dezvăluiri incendiare la „Procesul Cămătarilor”! Acesta a rupt tăcerea despre dosarul în care a fost condamnat pentru șantaj, după accidentul în care a fost implicată fiica lui. Invitat în ediția specială moderată de Dan Capatos, Sile Cămătaru a povestit despre scandalul care a ținut prima pagină ani întregi. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Totul ar fi pornit după ce fiica lui, Nicoleta, ar fi fost implicată într-un accident rutier. Potrivit lui Sile Cămătaru, tânăra ar fi fost lovită din spate de celălalt șofer. Vezi emisiunea integrală aici!

„Dacă fiica mea îl lovea, îmi vindeam casa și îi dădeam cât voia el. Dar el a intrat în ea din spate. Cum să-mi ceri bani? Nu înțeleg. Totul era doar ca fata mea să nu rămână fără permis. A cerut 1.500, după aia 6.000. Spunea că nu poate să meargă și că are nevoie de operații. După aia au venit băieții și au văzut că fugea după autobuz. Eu nu i-am trimis nici pe Dan Bursuc, nici pe Remus Pădure. Eu l-am trimis pe fiul meu să se întâlnească cu el. Dan Bursuc l-a sunat pe fiul meu și i-a zis că vine și el.”

Sile Cămătaru a ținut să precizeze că nu ar fi pus la cale niciun plan de intimidare și că totul ar fi fost o întâmplare.

„Să meargă după el? Asta a fost pur și simplu o întâmplare. Eu n-am pus pe nimeni să-l sperie sau să-l alerge. M-au condamnat pe mine pentru șantaj. Păi șantaj era dacă îi ceream eu lui bani, nu? Eu nu i-am cerut nimic.”

Acesta susține că lucrurile ar fi fost calculate dinainte și că anumite persoane ar fi urmărit cazul fiicei sale.

„Totul a fost calculat. Un anumit polițist a venit la final la școală, după ce a luat mașina, și s-a interesat de ea. Am înțeles atunci că lucrurile erau pregătite.”

Sile Cămătaru a mai făcut o dezvăluire surprinzătoare despre bărbatul implicat în accident. Potrivit acestuia, omul ar fi avut mai multe dosare asemănătoare.

„Avea pe rol sute de scenarii de accidente. Înainte să fiu condamnat, a mai înscenat un alt accident cu un BMW X6. În fine, lucrurile sunt trecute. Am făcut și pușcărie, ce să fac?”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru", volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint.

