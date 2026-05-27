„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații

Un scandal uriaș a zguduit sistemul medical din România, după ce un medic anestezist din Vatra Dornei a ajuns în arest preventiv, acuzat că ar fi furat droguri din spital și le-ar fi consumat chiar în timpul intervențiilor chirurgicale.

Anchetatorii DIICOT susțin că medicul, în vârstă de 39 de ani, ar fi ieșit din sala de operație în timp ce pacienții erau anesteziați, pentru a merge la toaleta spitalului să își injecteze substanțele.

Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi profitat luni întregi de accesul pe care îl avea la farmacia spitalului și ar fi sustras în mod repetat fiole cu morfină, fentanyl și alte substanțe folosite în anestezie.

Un medic anestezist, acuzat că a furat droguri din spital

Procurorii susțin că medicul ar fi luat în mod repetat din farmacia spitalului fiole cu Fentanyl, Morfină și Petidină, medicamente folosite în procedurile de anestezie.

Momentul care l-a dat de gol s-ar fi petrecut pe 24 aprilie 2026. Potrivit DIICOT, medicul ar fi luat atunci o fiolă de morfină și una de Mialgin chiar în timpul unei operații. Ulterior, ar fi ieșit de mai multe ori din sala de intervenție și ar fi mers la grupul sanitar al spitalului.

Anchetatorii au anunțat că l-au prins în flagrant, iar asupra lui au fost găsite atât o fiolă folosită, cât și una sigilată. În plus, la examinarea fizică, oamenii legii au observat urme de înțepături pe ambele antebrațe.

A fost arestat preventiv

Tribunalul Suceava a decis arestarea preventivă a medicului. Acesta este cercetat pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, ambele în formă continuată.

Ancheta a scos la iveală și alte detalii surprinzătoare. Procurorii susțin că medicul ar fi cumpărat pentru consum propriu și ADB-BUTINACA, un drog sintetic de mare risc. Substanțele ar fi fost achiziționate de la o persoană care a fost deja trimisă în judecată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Suceava.

