Sile Cămătaru, mărturisiri despre moarte și credință: „Am făcut un preinfarct și am luat-o printr-un culoar. La capăt era Dumnezeu”

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 19:32
Sile Cămătaru, dezvăluiri incredibile despre Dumnezeu și experiențele care i-au schimbat viața! Invitat în seria specială „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos, acesta ne-a povestit despre credință, moarte și momentele trăite în detenție. După lansarea documentarului „Cămătarii”, Sile Cămătaru continuă seria mărturisirilor!

Sile Cămătaru a declarat că a avut mai multe experiențe cel puțin ciudate, în care spune că a simțit prezența lui Dumnezeu. Vezi emisiunea integrală aici!

„Faptul că m-am întâlnit cu Dumnezeu și l-am văzut prin culoar este altceva. Am făcut un preinfarct și am luat-o printr-un culoar. La capăt era Dumnezeu. Mi-a arătat viața mea și ce urma după moartea mea. L-am întrebat pe Dumnezeu ce urmează după moartea mea. Mi-a arătat discuții cu mama, cu nevasta, cu copiii și problemele din familie. Apoi mi-a spus: «Nu, ți-am arătat doar ce urmează dacă tu pleci». Nu i-am văzut fața lui Dumnezeu. Era o voce care îmi vorbea și o lumină puternică, ca soarele.”

Acesta susține că astfel de experiențe s-au repetat și în timpul detenției, inclusiv în penitenciarul de la Mioveni.

„Eram la Mioveni și tot mă striga cineva: «Sile, Sile». La un moment dat am răspuns și am zis: «Doamne, ce ar trebui să fac?». Iar vocea mi-a spus: «Stai liniștit, că o să fie bine».”

Sile ne-a spus și despre transformările prin care a trecut după aproape 30 de ani petrecuți în detenție.

„Când ajungi la o anumită vârstă, îți dai seama că timpul se apropie de final. Eu am forță, merg la sală și împing aproape 200, dar sufletul meu e obosit. Eu, dacă am ceva de vorbit cu Dumnezeu, vorbesc direct cu El. Dacă îl cunosc pe Dumnezeu, ce să fac cu un preot?”

Sile a explicat că merge constant la biserica penticostală și consideră că rugăciunea colectivă are o putere aparte.

„Mă duc acolo de trei ori pe săptămână. Acolo îi spun problemele lui Dumnezeu. Când se roagă toată biserica pentru cererile noastre, e mult mai puternic.”

Sile a vorbit și despre relația cu fratele său, Nuțu Cămătaru, pentru care spune că se roagă des.

„M-am rugat de multe ori pentru Nuțu. Am încercat să-i explic că ultima clipă a vieții este foarte importantă și trebuie să fii împăcat cu Dumnezeu. El percepe lucrurile altfel. Eu nu pot să-l oblig să vadă viața și moartea cum le văd eu.”

