Acasă » Exclusiv » Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”

Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”

De: Loriana Dasoveanu 28/05/2026 | 16:50
Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Viața lui Nuțu Cămătaru a atras mereu interes, cu atât mai mult acum, când serialul „Cămătarii”, în regia lui Anghel Damian, s-a lansat oficial pe 25 mai la Pro TV și Voyo. Unul dintre cele mai explozive subiecte a fost viața amoroasă a fraților Cămătaru și legătura lor cu femeile celebre din România. Una dintre vedetele despre care s-a scris că ar fi avut o relație cu frații Cămătaru este Nicoleta Luciu. Acum, povestea a revenit în atenția publicului, după numeroase dezvăluiri făcute de cei doi frați în cadrul emisiunii. În urma acestor dezvăluiri, CANCAN.RO l-a contactat pe Dinu Maxer, fostul iubit al Nicoletei. Iată ce a declarat.

Sunt relații mondene care de-a lungul timpului au stârnit tot felul de controverse, iar una dintre presupusele legături din lumea mondenă care și acum mai face valuri este cea dintre Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru. Povestea a revenit în atenția presei după ce acesta din urmă a susținut public că ar fi avut o legătură cu bruneta în perioada în care aceasta ar fi format un cuplu cu Dinu Maxer. Mai mult, liderul interlop a afirmat că și fratele său, Sile Cămătaru, ar fi avut o apropiere de vedetă, declarații care au atârnit la vremea respectivă un adevărat scandal monden și au readus acum povestea în atenția publicului.

Dinu Maxer, reacție exclusivă despre povestea dintre Nicoleta Luciu și liderul clanului Cămătaru

Nuțu Cămătaru a vorbit deschis despre stilul său de viață și despre una dintre slăbiciunile sale. Liderul interlop a susținut că nu a consumat alcool și nu a fumat niciodată, fiind mereu o persoană disciplinată și atentă la sănătatea sa, însă, în același timp, a recunoscut că a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase. Atât el, cât și fratele său, Sile Cămătaru, au fost înconjurați de femei cunoscute, iar una dintre cele care s-a vehiculat că a fost cu Nuțu ar fi Nicoleta Luciu.

„Am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Noi eram cu cele mai frumoase fete”, a zis Nuțu Cămătaru.

Nutu Cămătaru, dezvăluiri explozive în Procesul Cămătarilor
Nutu Cămătaru, dezvăluiri explozive în Procesul Cămătarilor

Zvonurile privind legăturile dintre Nuțu Cămătaru și Nicoleta Luciu au luat amploare în anul 2003, în timp ce ea era în relație cu Dinu Maxer de 6 ani.

”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru, care în trecut mărturisea că Nicoleta a fost una dintre cuceririle sale.

Dinu Maxer, reacție dimplomată după revenirea subiectului în atenția presei
Dinu Maxer, reacție dimplomată după revenirea subiectului în atenția presei

În urma acestor dezvăluiri, subiectul în presă a luat amploare, iar CANCAN.RO l-a contactat pe Dinu Maxer pentru o reacție. Așa cum ne așteptam, artistul a fost, ca de fiecare dată, un domn și nu a dorit să își spele rufele în public. Acesta a oferit o reacție diplomată, consemnând că a lăsat trecutul în urmă și pentru el tot ce contează este prezentul și viitorul.

„Nu mă interesează, este de acum mult timp. Am dat la vremea respectivă o reacție, acum nu mă mai interesează. Trecutul e trecut”, a fost reacția lui Dinu Maxer pentru publicația noastră.

De cealaltă parte, Nicoleta Luciu nu a confirmat niciodată relația cu niciunul dintre frații Cămătaru, ba chiar a fost mereu extrem de deranjată de afirmațiile făcute de liderul interlop. Mai mult, la vremea respectivă, când subiectul a luat amploare, au existat și informații potrivit cărora bruneta ar fi vrut să-l dea în judecată pe Nuțu Cămătaru pentru afectarea imaginii sale, demers care însă nu a mai fost făcut.

CITEȘTE ȘI: Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru, de fapt? Ar fi avut o relație pe vremea când era cuplată cu Dinu Maxer

ACCESEAZĂ ȘI: Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru în emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Minculescu a rămas fără cuvinte la Arenele Romane! Nadia Comăneci a oprit pentru câteva secunde concertul Iris: “Pur și simplu ți se taie răsuflarea”
Exclusiv
Cristi Minculescu a rămas fără cuvinte la Arenele Romane! Nadia Comăneci a oprit pentru câteva secunde concertul Iris:…
Vali Vijelie și Nuredin Beinur fac dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18. După ce Nuțu și Sile Cămătaru au scos la lumină detalii din trecutul lor, cei doi vin să își spună partea de adevăr
Exclusiv
Vali Vijelie și Nuredin Beinur fac dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18. După…
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și...
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav
Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav
Dezvăluiri în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Ce a anunțat una dintre victime la poliție înainte ...
Dezvăluiri în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Ce a anunțat una dintre victime la poliție înainte de tragedie
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
Geanina Ilieș a confirmat plecarea de la Antena Stars. Ce a transmis prezentatoarea TV
Geanina Ilieș a confirmat plecarea de la Antena Stars. Ce a transmis prezentatoarea TV
Alex, pompierul de 22 de ani care a murit pe DN6, a fost condus pe ultimul drum. Momentul care a făcut ...
Alex, pompierul de 22 de ani care a murit pe DN6, a fost condus pe ultimul drum. Momentul care a făcut pe toată lumea să plângă
Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță. Imaginile care s-au viralizat
Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță. Imaginile care s-au viralizat
Vezi toate știrile