Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”

Viața lui Nuțu Cămătaru a atras mereu interes, cu atât mai mult acum, când serialul „Cămătarii”, în regia lui Anghel Damian, s-a lansat oficial pe 25 mai la Pro TV și Voyo. Unul dintre cele mai explozive subiecte a fost viața amoroasă a fraților Cămătaru și legătura lor cu femeile celebre din România. Una dintre vedetele despre care s-a scris că ar fi avut o relație cu frații Cămătaru este Nicoleta Luciu. Acum, povestea a revenit în atenția publicului, după numeroase dezvăluiri făcute de cei doi frați în cadrul emisiunii. În urma acestor dezvăluiri, CANCAN.RO l-a contactat pe Dinu Maxer, fostul iubit al Nicoletei. Iată ce a declarat.

Sunt relații mondene care de-a lungul timpului au stârnit tot felul de controverse, iar una dintre presupusele legături din lumea mondenă care și acum mai face valuri este cea dintre Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru. Povestea a revenit în atenția presei după ce acesta din urmă a susținut public că ar fi avut o legătură cu bruneta în perioada în care aceasta ar fi format un cuplu cu Dinu Maxer. Mai mult, liderul interlop a afirmat că și fratele său, Sile Cămătaru, ar fi avut o apropiere de vedetă, declarații care au atârnit la vremea respectivă un adevărat scandal monden și au readus acum povestea în atenția publicului.

Dinu Maxer, reacție exclusivă despre povestea dintre Nicoleta Luciu și liderul clanului Cămătaru

Nuțu Cămătaru a vorbit deschis despre stilul său de viață și despre una dintre slăbiciunile sale. Liderul interlop a susținut că nu a consumat alcool și nu a fumat niciodată, fiind mereu o persoană disciplinată și atentă la sănătatea sa, însă, în același timp, a recunoscut că a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase. Atât el, cât și fratele său, Sile Cămătaru, au fost înconjurați de femei cunoscute, iar una dintre cele care s-a vehiculat că a fost cu Nuțu ar fi Nicoleta Luciu.

„Am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Noi eram cu cele mai frumoase fete”, a zis Nuțu Cămătaru.

Zvonurile privind legăturile dintre Nuțu Cămătaru și Nicoleta Luciu au luat amploare în anul 2003, în timp ce ea era în relație cu Dinu Maxer de 6 ani.

”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru, care în trecut mărturisea că Nicoleta a fost una dintre cuceririle sale.

În urma acestor dezvăluiri, subiectul în presă a luat amploare, iar CANCAN.RO l-a contactat pe Dinu Maxer pentru o reacție. Așa cum ne așteptam, artistul a fost, ca de fiecare dată, un domn și nu a dorit să își spele rufele în public. Acesta a oferit o reacție diplomată, consemnând că a lăsat trecutul în urmă și pentru el tot ce contează este prezentul și viitorul.

„Nu mă interesează, este de acum mult timp. Am dat la vremea respectivă o reacție, acum nu mă mai interesează. Trecutul e trecut”, a fost reacția lui Dinu Maxer pentru publicația noastră.

De cealaltă parte, Nicoleta Luciu nu a confirmat niciodată relația cu niciunul dintre frații Cămătaru, ba chiar a fost mereu extrem de deranjată de afirmațiile făcute de liderul interlop. Mai mult, la vremea respectivă, când subiectul a luat amploare, au existat și informații potrivit cărora bruneta ar fi vrut să-l dea în judecată pe Nuțu Cămătaru pentru afectarea imaginii sale, demers care însă nu a mai fost făcut.

