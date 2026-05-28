Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru în emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”

Sile Cămătaru a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos. Liderul interlop a decis să vorbească deschis despre bârfele și zvonurile care au circulat ani la rând, cum că ar fi avut, în trecut, o relație cu Nicoleta Luciu – vezi emisiunea integrală AICI.

În ediția de miercuri, 27 mai, a emisiunii „Procesul Cămătarilor”, Sile Cămătaru a revenit în atenția publicului și a vorbit despre unele dintre cele mai ascunse povești din viața lui. Printre subiectele care au stârnit cel mai mare interes s-a numărat și presupusa relație cu Nicoleta Luciu, un zvon care a ținut prima pagină a ziarelor la începutul anilor 2000 și care a continuat să fie discutat ani la rând.

Sile Cămătaru: „De multe ori mi-am făcut discuții acasă”

Liderul interlop a vorbit fără rețineri despre imaginea pe care a avut-o de-a lungul anilor și despre zvonurile care l-au urmărit constant. Întrebat despre presupusele relații cu femei celebre din România, Sile cămătaru a recunoscut că reputația de „băiat rău” i-a atras atenția multor femei, însă susține că multe povești și legături amoroase au fost exagerate.

„Să știi că, din copilărie, fetele erau atrase de băiatul rău. A contat foarte mult chestia asta. Nu trebuia să faci mare efort ca să cucerești. Veneau ele singure. Adevărul e că lumea a exagerat foarte mult anumite lucruri și anumite povești. Nu pot să zic că n-au fost mici chestii. Au existat anumite apropieri, dar lumea le-a făcut mult mai mari decât erau. Pe multe femei le-a afectat asocierea asta și au avut probleme din cauza zvonurilor.”, a spus Sile Cămătaru.

Când a venit vorba despre Nicoleta Luciu, Sile Cămătaru a lămurit zvonurile care au circulat ani la rând despre ei. Acesta a spus că între ei nu a existat o relație amoroasă, ci doar o apropiere și o relație de amiciție, susținând că lumea a dus povestea multe prea departe.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău.”

În timp ce declarațiile făcute de Sile Cămătaru demontau toate zvonurile din ultimii 20 de ani, Nicoleta Luciu era live pe TikTok, cu Lucian Viziru, atunci când un utilizator a întrebat-o ce părere are despre dezvăluirile făcute de Sile. Deși citea mesajele tuturor celor care erau în acel live și saluta pe toată lumea care îi scria, acel comentariu l-a ignorat complet.

CITEȘTE ȘI:

Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: „Am avut o aventură cu nevasta lui”

Sile Cămătaru spune totul despre trecutul latifundiarului din Pipera: „Gigi Becali îi făcea pachete în pușcărie lui Fane Spoitoru”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI. Serialul documentar ”Cămătarii” este transmis în fiecare zi de luni pe Pro TV și, în avans, pe VOYO.