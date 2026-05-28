De: Alina Drăgan 28/05/2026 | 07:43
Finalul lunii mai a adus temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă. Un dom de căldură ce a pus stăpânire pe vestul și centrul Europei a ajuns și în România și a adus temperaturi de peste 30 de grade. Însă, începutul lunii iunie aduce temperaturi mai scăzute, dar și precipitații abundente. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă în luna iunie 2026, în București?

După ce a cuprins vestul și centrul continentului, masa de aer cald s-a deplasat spre regiunea mediteraneeană și Balcani și a ajuns și în România. Au fost înregistrate temperaturi record, însă acum vremea se schimbă din nou. Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor în toată țara.

Începutul lunii iunie este marcat de o vreme instabilă, cu precipitații abundente. După această perioadă de temperaturi ridicate, o răcire temporară este așteptată începând de joi, 28 mai. Temperaturile vor scădea spre valori mai normale pentru această perioadă, ajungând la 24-25 de grade Celsius. De asemenea, meteorologii anunță precipitații sub formă de averse torențiale, descărcări electrice și, în unele zone, căderi de grindină.

Instabilitatea atmosferică marchează începutul de vară, iar primele două săptămâni din luna iunie vor aduce precipitații abundente, mai ales în Capitală. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și anunță ploi abundente.

Deși începutul de vară este marcat de ploi, ulterior canicula va începe să se instaleze. Luna iunie va aduce temperaturi ușor peste normal în mai multe regiuni ale țării. Dar temperaturile maxime nu vor depăși pragul de 30-32 de grade.

Cod galben de precipitații și intensificări ale vântului

Finalul lunii mai aduce o vreme capricioasă, cu precipitații abundente. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 mai, ora 10 – 28 mai, ora 21.

„Pe parcursul zilei de miercuri (27 mai) și în noaptea de miercuri spre joi în nord-vestul, nordul, estul și local centrul și sud-estul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală în general de 40…60 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în regiunile sudice”, anunță meteorologii.

 

