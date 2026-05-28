Prognoza meteo azi, 28 mai 2026. Oltenia rămâne cea mai fierbinte regiune din țară, în timp ce restul României se răcește

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 05:30
Vremea rece revine, sursa- arhiva CANCAN.RO
România traversează un episod de răcire accentuată după zilele aproape caniculare din ultima perioadă. Diferențele de temperatură vor fi resimțite în aproape toate regiunile, mai ales în centru, nord și la munte, unde nopțile vor deveni chiar reci. Vântul puternic și ploile de scurtă durată vor completa tabloul unei zile cu vreme schimbătoare, însă valorile termice vor reveni mai aproape de normalul sfârșitului de mai.

Vremea în România

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, excepție făcând doar jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai redusă. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări accentuate în zonele montane și în regiunile sudice, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla mai tare pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 km/h. Spre noapte, intensitatea vântului va scădea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 2 grade în depresiunile intramontane.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va deveni considerabil mai răcoroasă comparativ cu zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă vântul va avea intensificări temporare. În Maramureș, Crișana și Banat, temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 26 de grade, în timp ce noaptea minimele vor coborî spre 6-10 grade.

Vremea în sud și sud-est

Sudul și sud-estul țării vor resimți puternic schimbarea vremii. În Muntenia și sudul Moldovei, cerul va deveni temporar noros și vor apărea pe alocuri averse slabe și descărcări electrice. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ziua anterioară și se vor opri la valori de 22-27 de grade.

Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 50 km/h în timpul zilei.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va rămâne una dintre cele mai calde regiuni ale țării, mai ales în vestul zonei, unde temperaturile vor ajunge în continuare la 29-30 de grade. În restul regiunii, vremea se va răci ușor, iar după-amiaza pot apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate.

Vremea în est și nord-est

În Moldova și nord-estul țării, vremea va fi mai rece decât în intervalul precedent. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla susținut pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor varia între 19 și 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî spre 5-8 grade în unele zone.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, răcirea va fi accentuată. La munte vor apărea înnorări temporare, averse și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări puternice pe creste.

În depresiunile intramontane, temperaturile minime vor coborî chiar spre 2-4 grade. Maximele din centrul țării se vor situa între 19 și 23 de grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va deveni mai plăcută termic. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla moderat, mai intens pe litoral în timpul zilei.

Temperaturile maxime vor ajunge la 22-24 de grade, iar minimele se vor situa între 12 și 15 grade.

Vremea în Capitală

Și Bucureștiul scapă de căldura apăsătoare. Vremea se va răci semnificativ și va deveni normală pentru această perioadă din an.

Ziua, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40-45 km/h. Noaptea, cerul va deveni variabil, iar vântul va slăbi în intensitate.

Temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade, iar minima va coborî la 10-13 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă pentru final de mai, cu maxime în jur de 21-22 de grade și minime de aproximativ 7 grade.

La Timișoara, temperaturile vor rămâne mai ridicate comparativ cu restul țării, cu maxime de 27-28 de grade și minime de 11-12 grade.

La Iași, vremea va fi mai rece și ușor instabilă, cu temperaturi maxime de 21-22 de grade și minime de 8-9 grade.

La Craiova, valorile termice vor rămâne ridicate, iar maxima va ajunge la 28-29 de grade, în timp ce minima va coborî spre 12-13 grade.

La Constanța, vremea va fi plăcută, cu 22-23 de grade ziua și aproximativ 14 grade pe timpul nopții.

La Brașov, vremea va deveni rece pentru această perioadă, cu maxime de 19-20 de grade și minime ce pot coborî spre 4-5 grade.

