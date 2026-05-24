Acasă » Știri » Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România

Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România

De: Anca Chihaie 24/05/2026 | 09:18
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de... iarnă în România
Vreme în iunie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luna iunie 2026 se anunță una atipică pentru România, potrivit prognozelor meteo publicate de Accuweather. După mai mulți ani în care începutul verii a adus temperaturi sufocante și numeroase zile cu peste 30 de grade Celsius, anul viitor pare să vină cu un scenariu complet diferit. Meteorologii estimează o lună răcoroasă, cu multe zile instabile, ploi frecvente și maxime care rămân sub valorile considerate normale pentru această perioadă.

În Capitală, luna iunie nu va aduce nici măcar o zi caniculară. Prognoza pentru București indică temperaturi maxime cuprinse în general între 23 și 29 de grade Celsius, iar cele mai multe zile vor avea valori de aproximativ 25-27 de grade. Chiar și spre finalul lunii, când de obicei apar primele episoade severe de căldură, mercurul din termometre nu va depăși pragul de 29 de grade.

Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară cu temperaturi scăzute

Debutul lunii va fi dominat de vreme schimbătoare. Primele zile din iunie aduc alternanțe între soare și nori, dar și episoade de ploaie și furtuni de scurtă durată. În jurul datei de 4 iunie sunt estimate descărcări electrice și instabilitate accentuată, iar ulterior vremea rămâne oscilantă. Temperaturile nocturne se vor situa între 14 și 19 grade Celsius, valori destul de reduse pentru începutul verii calendaristice.

Vreme iunie în București

Deși în a doua parte a lunii vremea devine mai stabilă, cu mai multe zile însorite, atmosfera nu va avea caracteristicile unei veri autentice. Maximele de 28-29 de grade vor fi cele mai ridicate valori estimate pentru București, însă acestea sunt încă sub ceea ce românii s-au obișnuit să vadă în ultimii ani în luna iunie. În mod normal, perioadele caniculare apar din ce în ce mai devreme, uneori încă de la final de mai, însă în 2026 acest fenomen pare absent.

Situația este și mai neobișnuită în centrul țării. La Brașov, prognoza pentru iunie indică o lună dominată de ploi și temperaturi surprinzător de mici. Maximele zilnice vor oscila în jurul valorilor de 19-23 de grade Celsius, iar multe nopți vor fi reci, cu minime apropiate de 9-14 grade.

Primele două săptămâni din iunie vor fi marcate de precipitații aproape zilnice. Sunt estimate multe zile cu ploaie moderată, cer acoperit și episoade de instabilitate atmosferică. În unele intervale sunt posibile și furtuni electrice, ceea ce va accentua senzația de vreme rece și umedă.

Comparativ cu media ultimilor ani, temperaturile estimate pentru Brașov sunt semnificativ mai scăzute. În locul unei veri timpurii, locuitorii din zonă vor avea parte de un tablou meteorologic care amintește mai degrabă de lunile de primăvară târzie sau chiar de începutul toamnei. Soarele își va face apariția doar temporar, iar perioadele stabile vor fi scurte.

Vreme Brașov în iunie

SURSA FOTO: Accuweather

Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină

Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amiana Păștină a fost înmormântată la Galați. Fratele ei s-a ocupat de funeralii
Știri
Amiana Păștină a fost înmormântată la Galați. Fratele ei s-a ocupat de funeralii
Care este ora maximă la care să mâncăm cina, potrivit Mihaelei Bilic: „Seara te bucuri cel mai mult de mâncare”
Știri
Care este ora maximă la care să mâncăm cina, potrivit Mihaelei Bilic: „Seara te bucuri cel mai mult…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
Gandul.ro
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul destinațiilor unde turiștii cheltuiesc cel mai puțin
Adevarul
Cele mai ieftine orașe europene de vizitat în vara asta. Bucureștiul, în topul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
Gandul.ro
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru
Test de perspicacitate | Găsiți cele două pisici ascunse în această fotografie alb-negru
Amiana Păștină a fost înmormântată la Galați. Fratele ei s-a ocupat de funeralii
Amiana Păștină a fost înmormântată la Galați. Fratele ei s-a ocupat de funeralii
Care este ora maximă la care să mâncăm cina, potrivit Mihaelei Bilic: „Seara te bucuri cel ...
Care este ora maximă la care să mâncăm cina, potrivit Mihaelei Bilic: „Seara te bucuri cel mai mult de mâncare”
Adrian Minune a locuit într-o casă bântuită! Ce vedea Cati noaptea
Adrian Minune a locuit într-o casă bântuită! Ce vedea Cati noaptea
Prima reacție a lui Gabi Tamaș, după ce a făcut scandal în ultimul episod de la Survivor: ”Am ...
Prima reacție a lui Gabi Tamaș, după ce a făcut scandal în ultimul episod de la Survivor: ”Am avut o cădere nervoasă”
Finala LIVE Survivor 2026 | Am aflat data exactă la care Antena 1 va difuza marea finală, în direct ...
Finala LIVE Survivor 2026 | Am aflat data exactă la care Antena 1 va difuza marea finală, în direct din Republica Dominicană
Vezi toate știrile