Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de... iarnă în România

Luna iunie 2026 se anunță una atipică pentru România, potrivit prognozelor meteo publicate de Accuweather. După mai mulți ani în care începutul verii a adus temperaturi sufocante și numeroase zile cu peste 30 de grade Celsius, anul viitor pare să vină cu un scenariu complet diferit. Meteorologii estimează o lună răcoroasă, cu multe zile instabile, ploi frecvente și maxime care rămân sub valorile considerate normale pentru această perioadă.

În Capitală, luna iunie nu va aduce nici măcar o zi caniculară. Prognoza pentru București indică temperaturi maxime cuprinse în general între 23 și 29 de grade Celsius, iar cele mai multe zile vor avea valori de aproximativ 25-27 de grade. Chiar și spre finalul lunii, când de obicei apar primele episoade severe de căldură, mercurul din termometre nu va depăși pragul de 29 de grade.

Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară cu temperaturi scăzute

Debutul lunii va fi dominat de vreme schimbătoare. Primele zile din iunie aduc alternanțe între soare și nori, dar și episoade de ploaie și furtuni de scurtă durată. În jurul datei de 4 iunie sunt estimate descărcări electrice și instabilitate accentuată, iar ulterior vremea rămâne oscilantă. Temperaturile nocturne se vor situa între 14 și 19 grade Celsius, valori destul de reduse pentru începutul verii calendaristice.

Deși în a doua parte a lunii vremea devine mai stabilă, cu mai multe zile însorite, atmosfera nu va avea caracteristicile unei veri autentice. Maximele de 28-29 de grade vor fi cele mai ridicate valori estimate pentru București, însă acestea sunt încă sub ceea ce românii s-au obișnuit să vadă în ultimii ani în luna iunie. În mod normal, perioadele caniculare apar din ce în ce mai devreme, uneori încă de la final de mai, însă în 2026 acest fenomen pare absent.

Situația este și mai neobișnuită în centrul țării. La Brașov, prognoza pentru iunie indică o lună dominată de ploi și temperaturi surprinzător de mici. Maximele zilnice vor oscila în jurul valorilor de 19-23 de grade Celsius, iar multe nopți vor fi reci, cu minime apropiate de 9-14 grade.

Primele două săptămâni din iunie vor fi marcate de precipitații aproape zilnice. Sunt estimate multe zile cu ploaie moderată, cer acoperit și episoade de instabilitate atmosferică. În unele intervale sunt posibile și furtuni electrice, ceea ce va accentua senzația de vreme rece și umedă.

Comparativ cu media ultimilor ani, temperaturile estimate pentru Brașov sunt semnificativ mai scăzute. În locul unei veri timpurii, locuitorii din zonă vor avea parte de un tablou meteorologic care amintește mai degrabă de lunile de primăvară târzie sau chiar de începutul toamnei. Soarele își va face apariția doar temporar, iar perioadele stabile vor fi scurte.

