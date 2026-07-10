Bancul de weekend | Adevărul despre salariile din România

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc amuzant care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Astăzi aruncăm o privire peste diferențele în ceea ce privește salariile, în funcție de țară. Deznodământul este hilar.

Salarii:

Anglia – 2.500 lire

Germania – 3.000 euro

USA – 4.000 dolari

România – atractiv

Câinele inteligent

Soțul și soția aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de el. Soțul ia câinele, se urcă în mașină, îl duce la câteva străzi distanță și-l lasă acolo. Se întoarce apoi acasă și peste 2 ore, hop și câinele la ușă.

A doua zi, se urcă soțul în mașină, ia câinele și-l duce în alt cartier. Câinele după 2 ore apare la ușă.

A treia zi, ia omul câinele, îl bagă în mașină, dă ture prin oraș, se învârte. Lasă câinele, se urcă în mașină și pleacă. Peste 2 ore, sună telefonul în casă. Răspunde nevasta:

– Auzi, nevastă, s-a întors cumva câinele acasă?

– Da, s-a întors, răspunde mirată nevasta.

– Dă-l la telefon, că m-am pierdut…

Alte bancuri amuzante

Undeva în Sicilia

– Banca dumneavoastră dă credite doare pe baza „cuvântului de onoare”?

– Da, desigur.

– Dar dacă eu nu am să pot restitui banii?

– O să vă fie rușine în fața Domnului, atunci când vă veți întâlni cu El.

– Eheheee… păi când va fi asta?…

– Pe data de 5, dacă pe 4 nu restituiți creditul.

Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:

– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!

Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:

– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:

-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?

– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!

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