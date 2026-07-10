Acasă » Exclusiv » Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație

Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație

De: Adrian Vâlceanu 10/07/2026 | 20:50
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După două luni la Spitalul de Psihiatrie Obregia, Fulgy al Clejanilor pare să-și fi revenit din criza care l-a adus la internare, când amenințare pe rețelele de socializare că aruncă blocul în aer. CANCAN.RO l-a surprins la o ieșire în oraș pe zi, împreună cu tatăl său, Ioniță, care și-a condus băiatul cu mașina ca să-l scoată la o cafea. Avem imagini exclusive cu „băieții” asortați la cafeluță.

Fulgy și Ioniță sosesc în zona Parcul Icoanei-Ioanid, o zonă cunoscută pentru localuri tihnite, în curțile caselor pe pe străduțele de-acolo. Fulgy e puțin mai rotund la față, probabil și din cauza inactivității din perioada de spitalizare.

Tatăl său, Ioniță, e același din totdeauna. În imaginile de față, Ioniță nu mai e la „costumul” de scenă cu care și-a obșnuit fanii, ci e e îmbrăcat „civil”, cu mare stil, adică pantaloni maro de in și cămașă gri tot de in, o țesătură ideală pentru zilele caniculare.

Amândoi băieții sunt cu ochelarii de soare pe ochi. Ei sosesc cu mașina lui Ioniță, care conduce un Mercedes S-Class S350D, un automobilde-a dreptul modest pentru posibilitățile financiare ale familiei Clejanilor. De altfel Ioniță nu s-a afișat niciodată cu obiecte luxoase sau cu achiziții exorbitante, ci își menajează averea pentru nevoile copiilor.

Ioniță de la Clejani îl ține pe Fulgy sub observație

„Fulgerică”, după cum îi spun unii fani (numele său real este Dan Constantin Fulgeraș Manole) a avut un comportament așa și-așa la Obregia. Nici nu și-a dat prea tare în petec, dar nici n-a fost pacient model, după cum reiese din detaliile de AICI. Personalul medical s-a purtat însă frumos cu el, i-a acordat un tratament preferențial.

Fulgy e îmbrăcat tot în haine de in, probabil vrea să-i intre în grații tatălui său, care l-a sprijinit întotdeauna, indiferent de declarațiile de multe ori cam dure pe care Fulgy le-a făcut la adresa părinților săi și mai ales la adresa tatălui. Eliberarea sa din spitalul de psihiatrie a fost primită cu entuziasm de fanii săi, care i-au pus multe comentarii, pe care le puteți citi AICI.

Fulgy lângă mașina tatălui său, Ioniță

În picioare Fulgy poartă o pereche de șlapi, însă tatăl său, Ioniță, este la punct, cu o pereche de sandale asortate perfect cu restul ținutei. Chiar și barba este mai îngrijită la Ioniță, în timp ce Fulgy nu prea s-a mai preocupat de aspectul său exterior, cum era cazul când locuia în Dubai și se pregătea să termine o facultate cu profil muzical.

Situația juridic-administrativă a lui Fulgy este neclară în acest moment. El a fost într-o anumită măsură eliberat „condiționat” de la Obregia, cu rezerva că va avea un comportament decent și normal. Iată că tatăl lui îl ajută să mai uite de plictiseală și l-a scos la o cafea, „ca băieții”.

Tata l-a scos pe Fulgy la o cafea și apă plată, la terasă

Din imagini vedem că Fulgy n-a scăpat de viciul fumatului, însă pe masă vedem doar apă minerală, adică sub nicio formă băieții n-au ieșit „la șpriț”. Asta e o notă bună pentru Fulgy, care încă mai are de demonstrat că s-a echilibrat psihic pentru a putea fi lăsat în libertate de unul singur.

CITEȘTE ȘI:

CE SPUNE SORA VITREGĂ A LUI FULGY, DUPĂ CE FIUL CLEJANILOR A FOST EXTERNAT DE LA OBREGIA: „EL TRECE PRINTR-O PERIOADĂ DE FLĂCĂRI”
NU RATA!

FULGY A FOST EXTERNAT DE LA OBREGIA! POSTAREA FĂCUTĂ DE FIUL CLEJANILOR: ”A FĂCUT SCHIMB CU CHELOO”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce l-a împins pe trapper să-și facă un upgrade neașteptat la doar 21 de ani. Petre Ștefan: „Mi-a căzut părul din cap”
Exclusiv
Ce l-a împins pe trapper să-și facă un upgrade neașteptat la doar 21 de ani. Petre Ștefan: „Mi-a…
Cum s-a schimbat viața lui Gheboasă după incidentele în care a fost implicat: „Am momente când sunt foarte agitat”
Exclusiv
Cum s-a schimbat viața lui Gheboasă după incidentele în care a fost implicat: „Am momente când sunt foarte…
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui...
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Adevarul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Digi24
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea ...
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii ...
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre ...
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: ...
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar ...
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar fi putut face diferența
Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri ...
Cât costă un mic „Low Budget” la Beach, Please! și o porție de căpșuni cu ciocolată. Ce prețuri sunt la Nibiru
Vezi toate știrile