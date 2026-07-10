Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație

După două luni la Spitalul de Psihiatrie Obregia, Fulgy al Clejanilor pare să-și fi revenit din criza care l-a adus la internare, când amenințare pe rețelele de socializare că aruncă blocul în aer. CANCAN.RO l-a surprins la o ieșire în oraș pe zi, împreună cu tatăl său, Ioniță, care și-a condus băiatul cu mașina ca să-l scoată la o cafea. Avem imagini exclusive cu „băieții” asortați la cafeluță.

Fulgy și Ioniță sosesc în zona Parcul Icoanei-Ioanid, o zonă cunoscută pentru localuri tihnite, în curțile caselor pe pe străduțele de-acolo. Fulgy e puțin mai rotund la față, probabil și din cauza inactivității din perioada de spitalizare.

Tatăl său, Ioniță, e același din totdeauna. În imaginile de față, Ioniță nu mai e la „costumul” de scenă cu care și-a obșnuit fanii, ci e e îmbrăcat „civil”, cu mare stil, adică pantaloni maro de in și cămașă gri tot de in, o țesătură ideală pentru zilele caniculare.

Amândoi băieții sunt cu ochelarii de soare pe ochi. Ei sosesc cu mașina lui Ioniță, care conduce un Mercedes S-Class S350D, un automobilde-a dreptul modest pentru posibilitățile financiare ale familiei Clejanilor. De altfel Ioniță nu s-a afișat niciodată cu obiecte luxoase sau cu achiziții exorbitante, ci își menajează averea pentru nevoile copiilor.

Ioniță de la Clejani îl ține pe Fulgy sub observație

„Fulgerică”, după cum îi spun unii fani (numele său real este Dan Constantin Fulgeraș Manole) a avut un comportament așa și-așa la Obregia. Nici nu și-a dat prea tare în petec, dar nici n-a fost pacient model, după cum reiese din detaliile de AICI. Personalul medical s-a purtat însă frumos cu el, i-a acordat un tratament preferențial.

Fulgy e îmbrăcat tot în haine de in, probabil vrea să-i intre în grații tatălui său, care l-a sprijinit întotdeauna, indiferent de declarațiile de multe ori cam dure pe care Fulgy le-a făcut la adresa părinților săi și mai ales la adresa tatălui. Eliberarea sa din spitalul de psihiatrie a fost primită cu entuziasm de fanii săi, care i-au pus multe comentarii, pe care le puteți citi AICI.

În picioare Fulgy poartă o pereche de șlapi, însă tatăl său, Ioniță, este la punct, cu o pereche de sandale asortate perfect cu restul ținutei. Chiar și barba este mai îngrijită la Ioniță, în timp ce Fulgy nu prea s-a mai preocupat de aspectul său exterior, cum era cazul când locuia în Dubai și se pregătea să termine o facultate cu profil muzical.

Situația juridic-administrativă a lui Fulgy este neclară în acest moment. El a fost într-o anumită măsură eliberat „condiționat” de la Obregia, cu rezerva că va avea un comportament decent și normal. Iată că tatăl lui îl ajută să mai uite de plictiseală și l-a scos la o cafea, „ca băieții”.

Din imagini vedem că Fulgy n-a scăpat de viciul fumatului, însă pe masă vedem doar apă minerală, adică sub nicio formă băieții n-au ieșit „la șpriț”. Asta e o notă bună pentru Fulgy, care încă mai are de demonstrat că s-a echilibrat psihic pentru a putea fi lăsat în libertate de unul singur.

CITEȘTE ȘI:

CE SPUNE SORA VITREGĂ A LUI FULGY, DUPĂ CE FIUL CLEJANILOR A FOST EXTERNAT DE LA OBREGIA: „EL TRECE PRINTR-O PERIOADĂ DE FLĂCĂRI”

NU RATA!

FULGY A FOST EXTERNAT DE LA OBREGIA! POSTAREA FĂCUTĂ DE FIUL CLEJANILOR: ”A FĂCUT SCHIMB CU CHELOO”