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Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 21:48
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Deces Italia/ sursa foto: social media
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O tragedie a avut loc în Italia, acolo unde un român s-a stins din viață la locul de muncă. Bărbatul avea doar 48 de ani și a fost lovit de un utilaj. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii ajunși la incident nu au mai putut face nimic pentru el, astfel că a murit chiar sub privirile colegilor săi.

Un caz tulburător s-a petrecut în Sesto Fiorentino, Florența. Cornel Titi a murit în urma unui accident în șantier, la locul de muncă. Bărbatul a suferit leziuni puternice, după ce a fost lovit de un utilaj. Acesta avea 48 de ani și lucra la realizarea pardoselii unui viitor spațiu industrial.

Cornel Titi a murit la 48 de ani

Tragedia a avut loc joi, 9 iulie, în Italia. Acesta folosea un utilaj pentru nivelarea sau finisarea betonului. La un moment dat, Cornel Titi a fost lovit de o mașinărie, iar apoi s-a prăbușit la pământ. Colegii săi erau acolo și au sunat imediat la numărul de urgență. Din păcate, leziunile pe care le-a suferit i-au fost fatale.

El a fost transportat la spital, iar în ambulanță s-a stins din viață. În acest moment, o anchetă este în plină desfășurare, pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. De asemenea, specialiștii vor să afle dacă șantierul respecta regulile privind securitatea muncii.

Mesaje emoționante după moartea lui Titi

Cornel Titi a lăsat în urmă doi copii minori și o soție. Dario Danti, secretar regional al Avs Toscana și deputatul Avs Filiberto Zaratti au transmis un mesaj de condoleanțe.

Vestea morții muncitorului de 48 de ani într-un șantier din Sesto Fiorentino ne lasă consternați. Să mori din cauza muncii chiar în timp ce mii de muncitoare și muncitori se află în piață pentru a cere mai multe garanții, mai multă siguranță și un viitor pentru industrie face această zi și mai dureroasă și ne reamintește tuturor responsabilitățile pe care le avem. Familiei victimei și colegilor săi le transmitem cel mai profund și cea mai sinceră apropiere, au transmis aceștia.

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