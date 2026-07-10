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Întâlnirea dintre regele Charles și nepoții săi, sub semnul întrebării. Ce condiție ar putea schimba totul

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 22:10
Întâlnirea dintre regele Charles și nepoții săi, sub semnul întrebării. Ce condiție ar putea schimba totul
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Întâlnirea regelui Charles cu prințul Harry, dar și cu nepoții săi, Archie și Lilibet, rămâne incertă, în ciuda informațiilor potrivit cărora Meghan Markle și copiii ar urma să ajungă în Marea Britanie în această perioadă.

Potrivit Page Six, care citează surse apropiate familiei regale, timpul rămas pentru o eventuală reuniune este foarte scurt, iar programul încărcat al regelui și al prințului Harry face ca o întâlnire să fie dificil de organizat.

Meghan Markle și copiii ar putea face diferența

O sursă a declarat pentru publicația americană că prezența lui Meghan Markle, alături de Archie și Lilibet, ar putea crește șansele unei întrevederi.

„Dacă Meghan vine împreună cu copiii, atunci există mai multe șanse să aibă loc o întâlnire”, a afirmat sursa citată de Page Six.

Potrivit acelorași informații, familia s-ar afla în vacanță în Portugalia, iar o eventuală deplasare în Marea Britanie ar depinde în continuare de găsirea unor soluții privind securitatea.

Programul încărcat complică o eventuală reuniune

Prințul Harry a ajuns în Regatul Unit pentru o serie de evenimente dedicate Fundației Invictus Games și organizației WellChild. În același timp, regele Charles își continuă agenda oficială, ceea ce reduce considerabil intervalele în care cei doi s-ar putea întâlni.

Sursele citate de Page Six susțin că nu este exclusă o întâlnire în weekend, însă șansele ar fi diminuate și de recentele tensiuni generate după ce Harry a pierdut procesul intentat grupului Associated Newspapers, hotărâre pe care a criticat-o public.

Până în acest moment, nici Palatul Buckingham și nici reprezentanții prințului Harry nu au comentat informațiile privind o posibilă reuniune între rege și familia ducelui de Sussex.

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