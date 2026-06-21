Răsturnare de situație în cazul lui Victor Uratoriu, românul de 19 ani care și-a ucis prietenul. Ce au descoperit anchetatorii

Noi informații ies la iveală în ancheta privind crima din Sessa Aurunca. Rezultatele unei expertize realizate de anchetatori ar indica faptul că tânărul român de 19 ani, arestat în acest dosar, nu ar fi acționat singur. Datele analizate de autorități conturează ipoteza existenței unui posibil complice, aspect care este acum verificat în cadrul investigației.

Investigațiile privind moartea lui Vincenzo Iannitti, tânărul în vârstă de 20 de ani din San Castrese, continuă cu noi demersuri dispuse de anchetatori. Dosarul a intrat într-o etapă importantă, după ce autoritățile au solicitat efectuarea unor expertize medico-legale suplimentare asupra trupului victimei.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, aceste proceduri urmează să aibă loc miercuri, 24 iunie, în cadrul Secției de Anatomie Patologică a Spitalul Sant’Anna e San Sebastiano, unde specialiștii vor încerca să obțină noi date relevante pentru desfășurarea anchetei.

În centrul anchetei se află în continuare Victor Uratoriu, un tânăr român în vârstă de 19 ani, despre care anchetatorii susțin că era unul dintre cei mai apropiați prieteni ai victimei. Acesta este acuzat că l-ar fi ucis pe Vincenzo Iannitti. Ulterior ar fi încercat să ascundă urmele faptei, depozitând cadavrul într-un subsol. Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Cadavrul a fost ascuns

Anchetatorii încearcă în continuare să lămurească modul exact în care s-a produs crima. Una dintre principalele întrebări vizează momentul în care Vincenzo Iannitti a fost legat, respectiv dacă acest lucru s-a întâmplat înainte sau după deces.

Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, victima ar fi fost imobilizată în timp ce era încă în viață, ipoteză care ar putea schimba semnificativ cursul investigației.

Noile cercetări desfășurate în imobilul în care a avut loc crima au dus la descoperirea unor indicii care nu se potrivesc cu versiunea prezentată de suspect în fața anchetatorilor. Probele ridicate de la fața locului pun sub semnul întrebării declarațiile oferite până acum și deschid noi direcții de investigare în acest caz.

Ar putea exista o a doua persoană implicată în comiterea faptei

Ancheta desfășurată de carabinierii din Sessa Aurunca a scos la iveală o nouă ipoteză. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca Victor Uratoriu să fi beneficiat de ajutorul unei alte persoane, care ar fi putut avea un rol în comiterea sau ascunderea crimei.

Potrivit informațiilor strânse până acum, tragedia s-ar fi petrecut pe 18 martie, după un conflict izbucnit între suspect și Vincenzo Iannitti. În urma altercației, tânărul român este acuzat că l-ar fi atacat pe prietenul său cu un cuțit de bucătărie, provocându-i răni fatale.

Conform reconstituirii anchetatorilor, după atac, victima a căzut de la terasa imobilului în atriumul unei clădiri situate pe Vico Pisciaturo. Ulterior, cadavrul ar fi fost ascuns într-o geantă și acoperit cu resturi de construcții, într-o încercare de a ascunde urmele faptei.

În zilele următoare, suspectul ar fi încercat să își continue viața în mod normal și chiar ar fi luat legătura cu familia victimei, oferindu-se să participe la căutări. Anchetatorii susțin însă că acesta s-ar fi întors de mai multe ori la locul unde se afla trupul neînsuflețit, încercând să scape de cadavru.

Carabinierii l-au surprins în timpul uneia dintre aceste vizite, moment care a contribuit la consolidarea suspiciunilor împotriva sa. Între timp, starea avansată de descompunere a trupului a provocat un miros puternic în zonă. Locuitorii au crezut inițial că problema provenea de la sistemul de canalizare.

Suspectul nu a recunoscut fapta

Victor Uratoriu a intrat rapid în atenția anchetatorilor, fiind considerat principalul suspect încă din primele momente ale investigației. Audiat de carabinieri în calitate de ultimă persoană despre care se știa că l-a văzut în viață pe Vincenzo Iannitti, tânărul a oferit declarații care au stârnit suspiciuni.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi prezentat mai multe informații neconforme cu realitatea despre ultimele ore petrecute alături de victimă, susținând inclusiv că Vincenzo s-ar fi aflat la Roma.

Înregistrările camerelor de supraveghere au contrazis însă această versiune. Imaginile surprinse pe 18 martie îi arată pe cei doi tineri împreună în centrul localității, după care s-au îndreptat către locuința lui Victor.

Conform probelor analizate de anchetatori, doar unul dintre ei a mai fost văzut ieșind din acea casă.

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