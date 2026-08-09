Alina ex-Desafio a deschis castingul pentru noul iubit?! Trei „crai” s-au înghesuit să-i intre în grații la LOFT! Concurența s-a încins direct pe ringul de dans

Alina Oprea, fosta concurentă de la Desafio, este o femeie superbă, deci e firesc să fie curtată de bărbați. Dar în seara aceasta la Loft, a fost de pomină! Se făcuse roi de licurici în jurul ei, iar CANCAN.RO are imagini cu „bătălia” care s-a dus pentru a intra în grațiile frumoasei Alina. Doi pretendenți au pornit un tango intens între ei, probabil ca să exerseze mișcările în cază că acceptă Alina să danseze cu ei!

Alina Oprea arată de milioane! Iat-o în clubul Loft Mamaia, cu părul aranjat în stil afro, cu niște cornrows de toată frumusețea. Nu e singură, e cu un anturaj mai larg, atât doamne cât și domni. Mai precis trei domni, să le zicem Cei Trei Crai de la Răsăritul de pe plaja din Mamaia. Alina Oprea interacționează cu toți trei, dar e concurență mare, se rotesc pe lângă ea ca niște licurici atrași de charisma Alinei.

Alina Oprea a fost pentru o perioadă iubita lui Steve Ant, care s-a despărțit de Ramona Olaru după care a fost văzut cu Alina, devenită foarte cunoscută după Desafio: Aventura.

Relația cu Steve Ant s-a cam perimat, așa că la un moment dat Alina fusese văzută cu un „iubi” cu chelie, la un shopping în Băneasa Shopping City. Imagini AICI. Unul dintre „licuricii” din această seară ar putea fi chiar bărbatul în cauză, însă imaginile sunt neconcludente.

Ce e vizibil însă e faptul că unul dintre bărbați este cam insistent cu avansurile, o ține pe Alina Oprea de ceafă puțin cam dur (dar așa e în club după câteva pahare), de parcă nu mai vrea să scape prada din gheare, ca un jaguar pofticios.

Alina Oprea tratează însă întreaga situație cu mult tact și scapă din ghearele „licuriciului”. Din gesticulația sa, pare să-l placă mai degrabă pe posibilul „iubi” cu cămașă neagră și chelie, pe care îl atinge pe piept cu o mână cu unghii foarte lungi. Nici aici nu vedem nimic concludent. Mai rău, ne bagă în ceață un episod de-a dreptul bizar, când „licuricii” cu chelie se apucă să danseze amândoi un tango înfocat pe lângă Alina, de zici că exersează pentru un posibil dans cu ea. Ți-ai găsit! După Steve Ant, e clar că Alina are niște standarde mai înalte, și e normal să fie așa.

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