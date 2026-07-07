Relația cu Steve Ant s-a prescris! Primele imagini cu bărbatul care a cucerit-o pe Alina ex-Desafio

Alina Oprea nu-și irosește tinerețea prețioasă tânjind după evenimente duse și apuse! CANCAN.RO a surprins-o în compania unui antreprenor român, într-o situație foarte intimă: la shopping de haine într-un mall din nordul Capitalei. Avem imagini cu bărbatul care a reușit să-i intre Alinei în suflet și în grații! E clar, Steve Ant e istorie!

Alina Oprea, fosta prietenă a lui Cătălin Bordea (a trecut mult timp de atunci, dar palmaresul rămâne) și mai recent fostă iubită a lui Steve Ant (fostul iubit al Ramonei Olaru), a ignorat zilele caniculare și a ieșit la un shopping scurt prin Băneasa. Nu singură, ci alături de un bărbat.

De data asta nu se mai poate afirma că cei doi sunt doar prieteni, că asta l-ar jigni grav pe domnul în cauză, că un bărbat așa bine făcut nu intră pe friendzone cu o femeie atât de atrăgătoare, doar ca să-i țină umerașele cât intră ea să probeze un outfit. Ieșirea ei alături de acest domn pare să închidă capitolul Steve Ant, pentru că în urmă cu doar o lună alina declara că emoțional încă nu e pregătită să meargă mai departe.

Alina Oprea l-a uitat pe Steve Ant și s-a afișat cu un alt bărbat

Ce se știe despre domnul în cauză este că e un antreprenor român, fără mari tangențe cu lumea mondenă. Alina Oprea pare să-și pună în aplicare citatul pe care l-a postat ultima oară pe Instagram: „Nobody is coming to save you. Get sexy, handle your business and build the life you want”, adică: „Nimeni nu vine să te salveze. Fii sexy, ai grijă de tine și fă-ți viața pe care o dorești”. Bine zis că nu vine nimeni s-o salveze. Dar de venit, tot a venit cineva. Sperăm că a adus și flori, dar sigur știe el mai bine cum se procedează. Cât despre sexy, în cazul Alinei n-a fost un pas foarte greu. Cât despre viață, vom trăi și vom vedea. Deocamdată, se fac probe. De haine și nu numai 😀.

Alina pare pornită rău de tot pe fitness, pentru că aceasta e direcția vestimentară, din imaginile obținute de CANCAN.RO. Niște pantaloni foarte instagramabili par să-i facă cu ochiul. După câteva ture de magazin, se merge la casă, de unde Alina pleacă mai bogată cu o punguță cu achiziția, plus achiziția majoră, tipul vânjos de lângă ea.

E foarte bine că a ieșit din tornada încurcăturilor și suprapunerilor, precum episodul cu Steve Ant, care fusese cu Ramona Olaru, care fusese prietenă cu Alina și așa mai departe. Punct și de la capăt cu un bărbat nou, iată o strategie ce probabil va da roate. Deocamdată nu s-au văzut cine știe ce ipostaze romantice, dar așa e la început, mai pe precauție. Iubirea vine probând.

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