Drama neștiută a Alinei Oprea de la Desafio: Aventura. Pierderea suferită de noua iubită a lui Steve Ant: „Mi-e din ce în ce mai greu”

Alina Oprea, noua iubită a lui Steve Ant, trece prin momente dificile. Deși aceasta trăiește acum fiorii unei noi iubiri, în ultimul timp viața ei a fost marcată de o tragedie. Fosta concurentă de la Desafio și-a pierdut tatăl, iar asta a adus multă suferință pentru ea. Recent s-a împlinit o lună de când tatăl acesteia s-a stins din viață, iar cu această ocazie bruneta a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

Drama neștiută a Alinei Oprea de la Desafio: Aventura

În urmă cu doar o lună de zile, Alina Oprea trăia o mare tragedie. După o luptă grea cu o boală nemiloasă, tatăl său s-a stins din viață. Decesul acestuia a impactat-o profund pe brunetă. Cu greu a acceptat vestea și pare că încă nu poate trece peste cele întâmplate.

Ieri, 19 mai, s-a împlinit o lună de când tatăl Alinei Oprea s-a stins din viață. Iar cu această ocazie, bruneta a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online. Aceasta a mărturisit că durerea nu s-a estompat deloc în această perioadă, ci din contră a crescut. Iar Alina Oprea cu greu mai poate pretinde că este bine.

„Te iubim! Astăzi s-a împlinit o lună de când tăticul meu nu mai este printre noi, și adevărul e că mi-e din ce în ce mai greu să pretind că sunt bine. Lipsește în fiecare zi mai mult. Credem că timpul o să facă durerea mai ușoară, dar, cumva, parcă doare și mai tare. Încă îl așteptăm acasă. Încă am momente în care am impresia că o să intre pe ușă și totul o să fie ca înainte. Dar știu că el s-ar fi dorit să mergem mai departe și să îmi continui viața, chiar și cu golul acesta care rămâne în suflet. Așa că încerc să merg mai departe, știind că unele lucruri nu se vindecă niciodată complet, doar înveți să trăiești cu ele”, a scris Alina Oprea, în mediul online.

