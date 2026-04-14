Clipe de coșmar pentru fosta lui Cătălin Bordea: „Nu pot descrie durerea pe care o simt”

Momente extrem de grele pentru Alina Oprea, cunoscută publicului și din competiția „Desafio”, unde a demonstrat forță și determinare. Acum însă, ea se confruntă cu o luptă mult mai dură decât orice probă: tatăl fostei iubite a lui Cătălin Bordea este în stare critică, intubat și dependent de aparate, iar familia încearcă să găsească, totuși, o soluție medicală pentru a-l salva. CANCAN.RO are detalii!

Tatăl Alinei este internat la Spitalul Fundeni, iar evoluția stării sale a fost una instabilă. După o scurtă perioadă de aparentă stabilizare, situația s-a deteriorat din nou, medicii menținându-l în viață cu ajutorul aparatelor.

Fosta lui Cătălin Bordea trece prin clipe grele

Dincolo de lupta pentru fiecare clipă de viață, familia se confruntă acum și cu o cursă contra timp pentru găsirea unui specialist care să poată prelua cazul. În aceste momente, Alina încearcă să identifice un oncolog care ar putea oferi o șansă suplimentară de tratament.

”De aproape patru zile, tatăl meu este intubat. Starea lui s-a agravat acum două seri. Apoi, pentru o clipă, s-a stabilizat… dar acum depinde de aparate. Și, poate cel mai greu de dus, este că nu găsesc pe nimeni care să îl preia mai departe. Niciun medic, nicio soluție… iar timpul trece.

A fost cel mai dureros Paște din viața mea. Mami îi pune în fiecare zi masa… dimineața și seara, ca și cum ar fi acasă. I-a pregătit locul la masă și de sărbători… și s-a rugat cu lacrimi în ochi ca Dumnezeu să i-l aducă înapoi. Imaginea asta m-a sfâșiat.

Tatăl meu este un luptător. Este cel mai puternic om pe care îl cunosc. Un om bun, cald, cu principii… un om care vrea să trăiască, care vrea să se întoarcă acasă”, ne-a mărturisit Alina, cu sufletul sfâșiat de durere.

Caută un oncolog care să-l salveze

Medicii spun că, în acest moment, totul depinde de rezistența organismului, însă familia nu renunță și caută în continuare un specialist care să îi poată oferi o șansă la viață.

”Doctorii spun că acum totul depinde de el… de cât de puternic este corpul lui și de cât de mult își dorește să lupte. Dar are nevoie de ajutor. Are nevoie de un medic, de o șansă, de cineva care să îl preia și să îi ofere tratamentul de care are nevoie, chiar și în aceste condiții. Nu pot descrie durerea pe care o simt. Dar știu că nu vreau să renunț”.

Alina știe ce înseamnă să lupți cu viața. În urmă cu mai mulți ani a trecut printr-un accident grav de motor, în urma căruia a ajuns în comă, o experiență care i-a schimbat complet perspectiva asupra existenței. De atunci, spune că a învățat să privească fiecare zi ca pe un dar și să transforme suferința în forță.

