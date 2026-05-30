Bogdan de la Ploiești, reacție ilară după ce Cristina Pucean s-a cuplat cu Albert NBN. E totul public!

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt deja istorie. Cei doi s-au despărțit, însă într-un fel par că nu pot uita unul de altul. După separare, el s-a orientat rapid și trăiește acum o poveste de dragoste alături de Vanessa, iar Cristina Pucean este bănuită de o relație cu Albert NBN. Iar dacă până acum s-a păstrat tăcerea, recent Bogdan de la Ploiești a vorbit despre noua relație a fostei sale iubite. Ce a spus cântărețul despre Cristina Pucean și Albert NBN?

Recent, CANCAN.RO dezvăluia pașii pe care Cristina Pucean și Albert NBN i-au făcut unul spre altul. Totul a început în urmă cu câteva săptămâni, când fanii celor doi discutau despre o posibilă apropiere, iar confirmarea a venit recent, cei doi fiind filmați într-o plimbare romantică în Centrul Capitalei. Mai mult, Cristina Pucean a fost surprinsă chiar și părăsind locuința artistului, iar de aici speculațiile au luat amploare și concluziile au fost trase rapid. (Vezi mai multe detalii AICI).

Bogdan de la Ploiești, reacție ilară după ce Cristina Pucean s-a cuplat cu Albert NBN

În timp ce Albert NBN și Cristina Pucean aleg să păstreze discreția și să nu dea prea multe detalii despre natura relației lor, Bogdan de la Ploiești și Vanessa se copleșesc reciproc cu declarații de dragoste și se afișează tot mai des împreună. Sunt activi și în mediul online, unde apar mai mereu împreună.

Recent, Bogdan de la Ploiești a postat în mediul online un clip în care apare plimbându-se alături de Vanessa pe străzile din Capitală. Cei doi se țin de mână și par foarte fericiți. Imaginile au fost apreciate de internauți, iar unii dintre ei au vrut să afle ce părere are artistul despre presupusa relație dintre Cristina Pucean și Albert NBN.

Bogdan de la Ploiești nu a ezitat și a răspuns întrebării legate de fosta sa iubită. Răspunsul acestuia i-a luat pe mulți prin surprindere.

„Internaut: Ce părere ai că s-a combinat Cristina cu Albert NBN?

Bogdan de la Ploiești: Ne punem nași”, a fost răspunsul artistului.

Reacția lui Bogdan de la Ploiești i-a amuzat pe mulți. Deși răspunsul acestuia s-a vrut unul ironic și fără resentimente, unii au concluzionat că artistul nu a trecut încă peste relația cu fosta parteneră și că nici apropierea de Albert NBN a Cristinei nu îi pică prea bine.

