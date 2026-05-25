BDLP a primit cel mai frumos mesaj de ziua lui. Vanessa i-a făcut o declarație emoționantă

Manelistul Bogdan de la Ploiești (BDLP) a împlinit 30 de ani, iar iubita lui, Vanessa, a făcut public un mesaj atât de siropos, încât fanele acestuia aproape că au oftat în cor. De ziua lui de naștere, el a primit declarații de iubire, promisiuni până la infinit și cuvinte desprinse parcă dintr-o telenovelă.

Bruneta și-a deschis sufletul în fața tuturor și a transmis un mesaj care a făcut imediat valuri pe Instagram. Fără rețineri, Vanessa a spus clar că manelistul este marea iubire a vieții ei și că relația lor este una „binecuvântată”.

„La mulți ani dragostea vieții mele, ființa care mi-a dovedit că iubirea adevărată există. Te-am iubit de la început și te voi iubi până la sfârșit. Ești darul meu divin de la Dumnezeu. Îi mulțumesc în fiecare zi că exiști și că îmi ești alături. Iubirea pe care ți-o port nu o pot exprima în cuvinte”, a scris Vanessa.

BDLP a avut parte de o surpriză de proporții

Surpriza nu s-a oprit aici! Vanessa a continuat seria declarațiilor romantice și i-a făcut artistului o adevărată promisiune de suflet.

„Tot ce îmi doresc este să fii sănătos și să mă bucur de tine până la infinit. Ești totul meu, cel mai frumos om de pe pământ. Te iubesc”, a mai adăugat ea.

Fanii au reacționat instant, iar comentariile au curs pe bandă rulantă. Unii le-au spus că trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, în timp ce alții au remarcat cât de schimbat pare BDLP de când o are pe Vanessa alături.

Cum s-a îndrăgost Vanesa de manelist

La 30 de ani, Bogdan de la Ploiești pare că le are pe toate: succes în muzică, concerte pe bandă rulantă și o iubită care îl adoră fără limite. Iar Vanessa nu pierde nicio ocazie să arate public cât de important este artistul pentru ea.

Vanesa a povestit și în trecut despre relația lor. Ea a dezvăluit ce a făcut-o să se îndrăgostească iremediabil de cântăreț. Se pare că bruneta n-a fost impresionată de bani și faimă, ci de sinceritatea lui.

„Este cel mai bun om posibil. În primul rând m-am îndrăgostit de sinceritatea lui. Este cea mai mare calitate”, a spus Vanessa în cadrul emisiunii Furnicuțele.

Mai mult decât atât, Vanessa a spus că manelistul este extrem de atent cu familia lui și că încearcă să fie prezent pentru toți cei dragi, chiar dacă programul îi este sufocat de evenimente și concerte.

„Este foarte iubitor, deși este foarte ocupat, el încearcă să petreacă foarte mult timp cu noi, familia lui, și cu copiii lui, și cu părinții lui, ceea ce mie îmi umple sufletul de fericire”, a mai spus ea.

