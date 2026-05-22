Surpriza pe care Bogdan de la Ploiești nu o va uita curând. Thiago și Franco i-au cântat o piesă iar manelistul a început să plângă pe scenă

Manelistul Bogdan de la Ploiești (29 de ani) a avut parte de o seară de neuitat la Berăria H din București, pe 21 mai, unde a urcat pe scenă începând cu ora 20:30, fără să bănuiască deloc ce surpriză uriașă îl așteaptă în mijlocul concertului.

Deși ziua lui de naștere este pe 25 mai, cântărețul nu va fi în țară la acel moment, motiv pentru care apropiații au pus la cale, în mare secret, o surpriză spectaculoasă chiar în timpul show-ului. Totul a fost gândit în detaliu, iar reacția lui Bogdan a fost una pe măsură.

Bogdan de la Ploiești a izbucnit în lacrimi

În momentul în care surpriza a fost declanșată, atmosfera din Berăria H s-a schimbat complet. Muzica s-a oprit, luminile au fost stinse, iar pe scenă a apărut un tort uriaș. Întreaga sală a izbucnit în aplauze și a început să cânte „La mulți ani!”.

Momentul emoționant a continuat cu apariția copiilor săi, Thiago și Franco, care au urcat pe scenă și i-au cântat o melodie dedicată tatălui lor. În același timp, pe ecranele din Berăria H au rulat imagini cu manelistul și cei doi copii. În acel moment, Bogdan de la Ploiești nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi în fața publicului. Reacția sa a fost surprinsă imediat de cei din sală, mulți dintre fani filmând scena cu telefoanele mobile.

Manelistul a rămas fără cuvinte

Ulterior, manelistul a transmis un mesaj plin de emoție, în care a recunoscut că momentul trăit la Berăria H l-a lăsat efectiv fără cuvinte. El a spus că băieții lui, Thiago și Franco, sunt cele mai importante persoane din viața lui, iar dragostea pentru ei nu se compară cu absolut nimic

„Toți banii din lume nu pot cumpăra ceea ce am simțit astăzi din partea copiilor mei… ❤️ au cântat în premieră prima piesă pentru Tăticul Lor. Vă mulțumesc din suflet pentru surpriză și tuturor celor care au ajutat să se întâmple acest moment special. Ați reușit să mă faceți să plâng de fericire. 🥹Vă iubesc, iar Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea fiecăruia dintre voi! 🙏”, a spus manelistul.

Bogdan de la Ploiești este împlinit pe toate planurile. El are concerte peste concerte, o familie care îl susține și o iubită de care este extrem de îndrăgostit. După despățirea de Cristina Pucean, manelistul a confirmat că are o relație cu Vanesa, o tânără de doar 22 de ani. De atunci, cei doi sunt nedespărțiți.

Cântărețul îi face des declarații de dragoste pe rețelele socialie, iar aceasta îl răsplătește cu pupici și voie bună. Vanesa deja i-a cunoscut pe copiii lui Thiago și Franco.

