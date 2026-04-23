BDLP, confesiune sinceră despre relația tumultuoasă cu Cristina Pucean. Ce s-a întâmplat înainte de ruptura definitivă

De: Andrei Iovan 23/04/2026 | 22:03
Bogdan de la Ploiești a făcut una dintre cele mai sincere confesiuni din ultima perioadă, în cadrul podcastului său, unde cea care a pus întrebările a fost nimeni alta decât Denise Rifai. Dacă e cineva care are abilitatea de a descoase pe oricine și a de a afla toate secretele, aceea e prezentatoarea de la Antena 1. Artistul a vorbit deschis despre carieră, viața personală și mai ales despre relația pe care a avut-o cu Cristina Pucean, femeia alături de care a trăit o poveste de dragoste intensă. Care a fost motivul separării dintre cei doi, aflați în rândurile de mai jos. 

Despre despărțirea dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-a tot discutat, iar acum, artistul a spus care a fost motivul pentru care cei doi au ales să margă pe drumuri separate. Întrebat despre despărțirea de celebra dansatoare, Bogdan de la Ploiești a recunoscut fără ocolișuri că orgoliul a fost cel care a distrus relația. Artistul a mărturisit că atât el, cât și Cristina Pucean au avut caractere puternice, iar conflictele dintre ei au escaladat din cauza încăpățânării de ambele părți.

Bogdan de la Ploiești: „Între mine și Cristina a câștigat orgoliul”

În cadrul podcastului cu Denise Rifai, Bogdan de la Ploiești a lăsat însă impresia că ruptura nu a fost deloc ușor de gestionat. Asta din cauza faptului că ambii au un orgoliu puternic, care a intervenit în relația lor de multe ori și care, din păcate, a fost și motivul pentru care cei doi au decis să nu mai formeze un cuplu.

„Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putere, poate chiar m-am călcat în picioare, fără ca oamenii să știe, pentru a încerca să fiu fericit până la capăt. Dar dacă nu mai ești fericit, cred că e bine să cauti sa fii fericit, pentru că doar o viață ai. Între mine și Cristina a câștigat orgoliul, dar consider ca a fost cea mai frumoasă lecție. Știi vorba aia „fum fără foc nu iese”, iar  adevărul este undeva la mijloc.”,  a spus BDLP.

Bogdan de la Ploiești a rememorat momentele în care a simțit că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Deși timp de mai bine de un an au încercat să „resusciteze” relația și să reînvie sentimentele dintre ei, într-un final, după ultima vacanță petrecută în Dubai, nimic nu a mai fost la fel. În prezent, artistul a declarat că trece printr-un proces de vindecare și încearcă să își regăsească stabilitatea și echilibrul.

„S-a terminat atunci când am simțit că nu mai am putere să mai încerc o singura dată. Întotdeauna ajungeam în același punct: certuri, orgolii și așa mai departe. Am încercat de nenumărate ori să ne împăcăm, pentru că indiferent de cât de mult ne certam, cât de mult ne contram sau cât de mult ne comportam ca doi copii, sufletele noastre nu puteau să se despartă unul de altul.

De aia am zis că o să o iubesc toată viața mea. Este un lucru adevărat, o să o iubesc si o sa o respect toată viața. A fost cea mai frumoasă poveste de iubire pe care am trăit-o până atunci.

Pot să spun că suntem două pietre tari. Ea mai mult făcea ambiții, după care eu rămâneam cu orgoliul și țineam ce era mai rău. I-am făcut o melodie „Nu a fost să fie”, iar această melodie spune tot ceea ce simțeam eu când s-a terminat absolut tot. Sunt într-un proces de vindecare în momentul de față”, a spus Bogdan de la Ploiești în cadrul „Un podcast fără mască”.

