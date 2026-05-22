Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 12 = 13, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri. CANCAN.RO ți-a pregătit astăzi o provocare care a făcut furori pe internet și care le-a dat mari bătăi de cap inclusiv celor care se laudă că sunt „ași” la matematică. Ți se pare simplu? Ai grijă, pentru că exact asta au crezut și mulți dintre cei care au picat testul fără drept de apel!

Tot ce trebuie să faci este să corectezi egalitatea „7 – 12 = 13”, mutând un singur băț de chibrit. Da, ai citit bine: un singur băț! Deși la prima vedere pare un exercițiu banal, foarte mulți oameni au oferit răspunsuri greșite, convinși că au găsit soluția perfectă.

Test IQ cu chibrituri

Testul a stârnit adevărate controverse. Cei care au încercat să-l facă s-au împărțit rapid în două tabere. Unii spun că exercițiul este imposibil de rezolvat, în timp ce alții susțin că au descoperit răspunsul în doar câteva secunde. Cert este că provocarea continuă să îi pună în dificultate pe mulți.

Secretul acestui puzzle nu ține neapărat de matematică, ci mai ales de atenție și de modul în care privești problema. Mulți se grăbesc să facă rapid calcule și ignoră exact detaliul care poate schimba complet ecuația. Tocmai de aceea, astfel de teste sunt considerate adevărate provocări pentru minte.

Puzzle-urile cu bețe de chibrit au devenit extrem de populare în mediul online, mai ales pentru că îi provoacă pe oameni să gândească diferit. Nu este vorba doar despre cifre și operații matematice, ci și despre logică, creativitate și capacitatea de a găsi soluții neașteptate.

Aceste exerciții sunt excelente pentru antrenarea creierului. În plus, persoanele care reușesc să rezolve rapid asemenea provocări au, de cele mai multe ori, un spirit de observație foarte bine dezvoltat și o capacitate mare de concentrare.

Cum îți poți da seama dacă ai un IQ peste medie

Totodată, testele de acest tip sunt asociate deseori cu evaluarea IQ-ului, adică a coeficientului de inteligență. IQ-ul reprezintă nivelul inteligenței unei persoane, măsurat prin teste standardizate care analizează logica, memoria și viteza de gândire. În general, un scor de aproximativ 100 indică o inteligență medie, în timp ce valorile peste 120 sunt considerate peste medie.

Acum a venit momentul adevărului! Uită-te cu mare atenție la egalitatea „7 – 12 = 13” și încearcă să descoperi mutarea care schimbă totul. Crezi că faci parte dintre cei care pot găsi răspunsul corect sau vei fi păcălit de detaliul pe care mulți nu îl observă?

VEZI ȘI: Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!

Test IQ numai pentru genii | Identificați cifra 5 din această imagine, în maximum 7 secunde