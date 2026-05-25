Orele de liniște la bloc în 2026. Ce poți face legal dacă vecinii fac zgomot

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 10:26
Oamenii care locuiesc la bloc se confruntă adesea cu vecini care fac gălăgie și nu respectă orele de liniște. Atunci când depășesc limitele, cei deranjați apelează la autorități, însă pot face mai mult din punct de vedere legal.

Locuitorii de la bloc au mai multe reguli pe care trebuie să le respecte decât oamenii care stau la casă. Printre ele se numără și orele de liniște. Aceasta a fost introdusă în urmă cu mai mulți ani, pentru a reduce problemele ce țin de confortul românilor. Muzica dată tare, petrecerile neanunțate sau folosirea diverselor aparate gălăgioase la ore nepotrivite, fac ca autoritățile să bată la ușă. În acest an, locatarii trebuie să știe ce pot face din punct de vedere legal în acest caz, mai ales dacă se întâmplă frecvent.

Ce pot face locatarii dacă vecinii fac zgomot

Orele de liniște sunt de cele mai multe ori aceleași pentru fiecare bloc, adică între 22:00-08:00 și 13:00-14:00. În acest interval, dacă vecinii fac gălăgie prin diverse situații, precum petreceri neanunțate, muzică dată prea tare, țipete sau obiecte care fac gălăgie inevitabil, oamenii deranjați pot vorbi civilizat cu aceștia. Urmăorul pas, în cazul în care vecinii tulbură liniștea în continuare, este sesizarea poliției. Aceștia vin pentru control și în primă fază le dă doar un avertisment sau în unele situații direct amendă.

De asemenea, pentru intervenția poliției este important ca locatarii perturbați să adune câteva probe. Cele mai utile sunt mesajele trimise către vecinii gălăgioși, declarațiile celorlalți vecini, dar și înregistrări audio-video, fără ca acestea să fie publicate în mediul online. Pentru un proces civil este esențial ca oamenii să aibă martori, iar în cazurile mai grave în care gălăgia a condus la probleme medicale să existe documente medicale care să ateste aceste aspecte.

În plus, dacă amenzile aplicate nu corectează comportamentul vecinilor zgomotoși, cei deranjați pot merge în instanță. Temeiul juridic relevant este art. 630 din Codul civil, privind depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății. Această situație este recomandată în cazuri mai grave decât o simplă petrecere. Este vorba despre zgomote constante produse de activități desfășurate într-un apartament, folosirea repetată a unor aparate, animale ținute în condiții care produc zgomot permanent, activități economice mascate într-o locuință sau un comportament recurent care face dificilă folosirea normală a propriei locuințe.

