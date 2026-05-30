Ana Morodan se retrage din online! Mesajul îngrijorător transmis de ”contesa digitală”

De: Denisa Crăciun 30/05/2026 | 11:05
Ana Morodan se retrage din online/ sursa foto: social media
Ana Morodan vine cu o veste neașteptată pentru fanii ei. Recent, ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care recunoaște că trece prin momente dificile și că se va retrage din mediul online.

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Aceasta a participat la Asia Express, iar asta i-a adus și mai multă notorietate. ”Contesa digitală” este foarte activă pe rețelele de socializare și este deschisă față de urmăritorii ei. De această dată, a publicat însă o imagine îngrijorătoare. Ana a mărturisit că trece printr-o perioadă grea și asta pentru că se confruntă cu probleme grave de sănătate. Starea în care se află a făcut-o pe vedetă să ia o pauză de la social media.

De ce se retrage Ana Morodan din online

„Contesa digitală”, așa cum este cunoscută în public, Ana Morodan are o comunitate uriașă. Aceasta a venit cu o veste tristă pentru fanii ei, și anume că de câteva luni se confruntă cu probleme de sănătate destul de serioase. Deși nu a dat prea multe detalii despre diagnostic, vedeta a anunțat că se va retrage din mediul online.

De câteva luni bune mă lupt cu o problemă de sănătate fizică care m-a epuizat atât ca vitalitate, cât și ca spațiu mintal pentru orice altceva. După cum știți, am experimentat pe propria piele ce înseamnă să muncești până la epuizare, cât și efectele iremediabile ale acestei acțiuni (…)

Deși, așa cum am plănuit împreună cu echipa mea, că anul acesta vom lansa mai multe proiecte și produse în paralel, am decis, după zilele din ultima săptămână, ca pentru o perioadă o să iau puțină distanță de la ritmul obișnuit al canalelor de social media, cât și de la activitățile mele profesionale. Pentru că, uneori, trebuie să încetezi să mai fii persoana care ține totul în picioare și să devii persoana care are grijă de sine, a spus Ana Morodan pe pagina sa de Instagram.

 

De asemenea, mesajul a continuat, spunând că nu știe exact cât va dura această pauză, dar că sănătatea și echilibrul personal sunt prioritare în acest moment.

Nu știu dacă această perioadă va dura o săptămână, o lună sau mai mult. Știu doar că sufletul și sănătatea mea au nevoie de atenția pe care am oferit-o atât de mult timp tuturor celorlalți oameni și proiecte, dar nu mie (…) Restul le reluăm când o să fie momentul. Pentru că uneori cea mai importantă muncă se întâmplă în liniște, departe de priviri, acolo unde începe vindecarea, a mai adăugat ea.

